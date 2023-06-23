Bitcoin в 2023 году будет вертеться как маленький акробат на гребне волны, смешно покачиваясь между "зеленой зоной" и "криптозимой"

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В последнем интервью каналу CNBC, Майкл Сэйлор, основатель компании MicroStrategy Incorporated, выразил уверенность в том, что в 2023 году Bitcoin будет продолжать свое восстановление и находиться в "зеленой зоне". Он отметил несколько положительных моментов, которые способствуют укреплению позиций этой криптовалюты.

Согласно словам эксперта, Bitcoin получил поддержку от четырех кандидатов на пост президента Соединенных Штатов. Кроме того, крупные финансовые учреждения, такие как BlackRock, Fidelity и Чарльз Шваб, предпринимают шаги по расширению применения биткоина. Это свидетельствует о том, что корпоративный сектор все больше осознает значимость этой криптовалюты.

Сэйлор отмечает, что все больше традиционных финансовых компаний вступают в криптовалютную экосистему. Однако неоднозначная политика комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и неполная ясность в законодательстве Соединенных Штатов по-прежнему оказывают негативное влияние на позитивные тенденции. Криптовалюта сможет снова достичь новых высот, когда инвесторы будут уверены в возможности безопасного хранения и торговли активом на ликвидных биржах. Для этого необходимо разработать более точные и прозрачные законы.

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Майкл Сэйлор заключает, что Bitcoin в настоящее время пользуется поддержкой кандидатов в президенты, регуляторных органов, законодателей, управляющих капиталом, банкиров, инвесторов и общественности. Он предсказывает, что будущее принесет множество положительных моментов для тех, кто намерен использовать этот токен в качестве инструмента для расширения своих экономических возможностей.