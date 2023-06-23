Биткоин - это как попытка понять кота: вы просто смотрите на него, но никогда не знаете, что он действительно думает

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Михаил Беляев, кандидат экономических наук, высказал свои сомнения относительно возможности биткоина вернуться к отметке $60 000. Он не является оптимистом в отношении долгосрочных перспектив данной криптовалюты. В прошлом году доцент Департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Михаил Дорофеев также выразил скептицизм относительно будущего биткоина, предсказывая его падение до уровня $10 000.

Совет Федерации России также указал на потенциальный вред, наносимый BTC традиционной финансовой системе. Эти факторы свидетельствуют о том, что некоторые российские эксперты не воспринимают биткоин положительно.

Михаил Беляев считает, что биткоин является спекулятивным инструментом, и его цена зависит от вливания капитала и медиатического внимания. Он высказывает предположение, что криптовалюта может снизиться до уровня $25 000 или даже $20 000.

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В своем объяснении экономист указывает на специфическую особенность биткоина, которая заключается в том, что как только его цена начинает расти, появляются инвесторы, которые покупают его, что дальше способствует дальнейшему росту. Таким образом, создается повышенный спрос, который сам по себе может увеличиваться.