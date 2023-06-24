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Биткоин поразил своим ростом на этой недели, достигнув уровня цены, которого не было с марта 2023 года.
Рост криптовалюты выше отметки в $30 000 был стимулирован спекуляциями, связанными с возможным запуском спотового криптофонда ETF со стороны BlackRock. Однако курс биткоина на пятницу, 23 июня, немного скорректировался до $29 980.
Ведущие эксперты отмечают, что на этой неделе биткоин должен удержаться выше отметки в $30 000, и этот уровень может стать ключевым значением для дальнейшего развития BTC.
Аналитик из K33 Research, Ветле Лунде, подчеркнул:
Если [биткоин-ETF] будет одобрен, это существенно повлияет на структуру криптовалютного рынка, устраняя преграды для финансовых консультантов, которые стремятся предоставить доступ к этому активу.
Также положительным фактором для привлекательности биткоина стал запуск платформы для цифровых активов EDX Market. Крупные игроки, такие как Citadel Securities, Fidelity Digital Assets и Charles Schwab Corp, вложили средства в развитие этой платформы.
Мэтт Хоуган, глава инвестиционного подразделения Bitwise Asset Management, заявил в эфире Bloomberg TV, что долгосрочные перспективы биткоина остаются оптимистичными.
Рост институционального капитала будет способствовать развитию блокчейн-индустрии, поскольку удержание активов на традиционных рынках становится все менее выгодным.