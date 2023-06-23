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Аналитик под псевдонимом Pentoshi выразил мнение о возможном росте биткоина до отметки в $32 500. Он основывает свою гипотезу на том, что цена биткоина не опустилась ниже ключевого уровня в $25 000 и успешно преодолела сопротивление на уровне $26 700. В настоящее время биткоин торгуется около значимой психологической отметки в $30 000, и, по мнению аналитика, у него все еще сохраняется восходящий импульс.
Однако Pentoshi подчеркивает, что пока рано говорить о полном развороте и значительных изменениях. Для подтверждения возможности дальнейшего роста биткоина необходимо, чтобы его цена закрепилась выше отметки в $31 000, которая является максимальной в 2023 году.
Криптотрейдер также отмечает несколько событий, произошедших в финансовой индустрии в последние дни, которые могут способствовать росту биткоина. В частности, инвестиционная компания BlackRock подала заявку на создание спотового ETF на биткоин, и кроме того, в SEC поступили другие аналогичные заявки. Pentoshi считает, что это должно стимулировать спрос на первую криптовалюту.
Ранее аналитик Pentoshi уже высказывал мнение о том, что в следующем бычьем цикле трейдерам стоит обратить внимание на токены игровых проектов.