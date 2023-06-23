MicroStrategy, счастливчики, сорвали куш с биткоина и уже молятся, чтобы цена не упала обратно

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Американская компания MicroStrategy, известная своими инвестициями в биткоин, получила положительную отдачу от своих вложений. Стоимость биткоина превысила отметку в $30 000, что позволило этому крупному держателю BTC заработать более $30 миллионов нереализованной прибыли.

1 мая MicroStrategy подала заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в котором сообщила, что у нее имеется около 140 000 BTC на общую сумму примерно в $4 миллиарда, а средняя цена покупки составила $29 803. На момент написания данного сообщения биткоин торговался на уровне $30 200, и, следовательно, стоимость активов этой американской компании превышает $4,2 миллиарда.

Майкл Сейлор, основатель компании MicroStrategy, выступает сторонником биткоина. Недавно он подтвердил свою веру в этот актив, заявив, что его доля на рынке может достичь 80% в долгосрочной перспективе, если регуляторы будут продолжать ограничивать другие криптовалюты.

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Сейлор активно выражает свою поддержку биткоина в своем Twitter, где публикует сообщения, подчеркивающие его значимость. Среди его последних тезисов можно отметить фразы: «Bitcoin — это денежная машина», «Bitcoin превосходит недвижимость», «Bitcoin не остановим».