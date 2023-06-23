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На основании анализа технических индикаторов можно предположить, что курс Ethereum в перспективе может достичь отметки $2,1 тыс. В настоящий момент его стоимость составляет около $1,87 тыс., и за последние сутки наблюдалось небольшое снижение в 1,12%. Однако за последние 30 дней Ethereum продемонстрировал положительную динамику.
Интересным сигналом является вывод инвесторами Ethereum с торговых платформ в пользу некастодиальных кошельков. Это может свидетельствовать о тенденции к долгосрочному инвестированию и снижении продаж со стороны держателей.
Недавно Ethereum преодолел уровень сопротивления экспоненциальной скользящей средней за последние 50 дней, однако пока не смог закрепиться выше отметки $1,9 тыс. Несмотря на то, что изменение курса за последние 24 часа было отрицательным, у проекта все еще имеются перспективы. Сокращение предложения и сервисных сборов за обработку транзакций способствует увеличению активности в сети Ethereum, что делает ее привлекательной для разработчиков и пользователей. Это, в свою очередь, может стимулировать спрос на Ethereum и привести к устойчивому повышению цены.
Однако следует отметить, что в условиях медвежьего рынка и ужесточения политики регулирующих органов, рост курса Ethereum все еще остается под вопросом. В прошлом Ethereum уже приближался к отметке $2,1 тыс. в 2023 году после обновления децентрализованной сети и роста популярности DeFi. Краткосрочное снижение цены можно рассматривать как здоровую коррекцию, необходимую для нового бычьего цикла.