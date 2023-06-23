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Аналитики компании Matrixport предсказывают, что стремительный рост биткоина скоро придет к концу. Их вывод основан на данных, показывающих, что индекс страха и жадности (FGI) за неделю достиг уровня 93%. Повышенный уровень страха и жадности в криптосообществе связан с неожиданным повышением стоимости биткоина на 20% с прошлого четверга.
Обычно, когда FGI достигает 80-90%, это указывает на то, что рынок достиг промежуточного максимума цены цифрового актива. Однако 10% индекса предвещает скорый рост котировок. Важно отметить, что 21-дневная скользящая средняя FGI находится значительно ниже 90%. Это может означать, что у биткоина есть потенциал для дальнейшего роста после завершения текущего импульса.
Индекс страха и жадности (Fear and Greed Index) отражает настроение участников рынка. По этому индексу можно определить возможные действия сообщества. Шкала индекса варьируется от 0 до 100, где 0 представляет максимальный страх, а 100 — предельную жадность.
Маркус Тилен, глава отдела исследований и стратегии Matrixport, заявил: "Наш индекс страха и жадности достиг рекордного уровня в очень короткие сроки. Было бы разумно рекомендовать краткосрочным трейдерам зафиксировать часть прибыли, а не продолжать активное накопление".
Некоторые аналитики ожидают дальнейшего роста цены на биткоин. Они предполагают, что в ближайшей перспективе стоимость этого актива достигнет отметки в $35 тысяч. Некоторые графические анализы также предполагают рост до $35 тысяч и выше. "Цена успешно отскочила от области отката и завершила формирование падающего клина. У нас есть как предыдущий паттерн перевернутой головы и плеч, так и новая нисходящая фигура. Кроме того, у нас есть сопротивление разворота около $38 тысяч", - отметил аналитик Джош Ольшевич в своем последнем интервью CoinDesk.
Однако стоит отметить, что прогнозы в отношении роста и падения цены биткоина всегда сопряжены с определенной степенью неопределенности. Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью, и прогнозирование его движения является сложной задачей.