Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
В Matrixport предсказывают завершение стремительного роста Bitcoin
Некоторые аналитики ожидают дальнейшего роста криптовалюты, но Matrixport не согласен
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

реклама

Аналитики компании Matrixport предсказывают, что стремительный рост биткоина скоро придет к концу. Их вывод основан на данных, показывающих, что индекс страха и жадности (FGI) за неделю достиг уровня 93%. Повышенный уровень страха и жадности в криптосообществе связан с неожиданным повышением стоимости биткоина на 20% с прошлого четверга.

Обычно, когда FGI достигает 80-90%, это указывает на то, что рынок достиг промежуточного максимума цены цифрового актива. Однако 10% индекса предвещает скорый рост котировок. Важно отметить, что 21-дневная скользящая средняя FGI находится значительно ниже 90%. Это может означать, что у биткоина есть потенциал для дальнейшего роста после завершения текущего импульса.

Индекс страха и жадности (Fear and Greed Index) отражает настроение участников рынка. По этому индексу можно определить возможные действия сообщества. Шкала индекса варьируется от 0 до 100, где 0 представляет максимальный страх, а 100 — предельную жадность.

Маркус Тилен, глава отдела исследований и стратегии Matrixport, заявил: "Наш индекс страха и жадности достиг рекордного уровня в очень короткие сроки. Было бы разумно рекомендовать краткосрочным трейдерам зафиксировать часть прибыли, а не продолжать активное накопление".

Некоторые аналитики ожидают дальнейшего роста цены на биткоин. Они предполагают, что в ближайшей перспективе стоимость этого актива достигнет отметки в $35 тысяч. Некоторые графические анализы также предполагают рост до $35 тысяч и выше. "Цена успешно отскочила от области отката и завершила формирование падающего клина. У нас есть как предыдущий паттерн перевернутой головы и плеч, так и новая нисходящая фигура. Кроме того, у нас есть сопротивление разворота около $38 тысяч", - отметил аналитик Джош Ольшевич в своем последнем интервью CoinDesk.

Однако стоит отметить, что прогнозы в отношении роста и падения цены биткоина всегда сопряжены с определенной степенью неопределенности. Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью, и прогнозирование его движения является сложной задачей.

рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
-50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #криптовалюта #новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

О монете Sui - прогноз цен на 2023 год, анализ тенденций и будущего движения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Австралия расторгла 99-летний договор на аренду земли с РФ
114
В Сети появились кадры горящего в результате поражения FPV-дроном ЗРК Avenger с последующей детонацией зенитных ракет
1
Погибший на батискафе «Титан» генеральный директор не хотел нанимать «50-летних белых парней»
20
Украина может использовать замедленное контрнаступление в свою пользу - ISW
12
Micron начала отправку образцов UFS 4.0 с 232-слойной памятью — массовое производство в этом году
+
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил РСЗО «Град» ВСУ, вызвав произвольную детонацию снарядов
+
Первый твердотельный накопитель FireCuda 540 с PCIe 5.0 от Seagate появился в ассортименте магазинов
+
Перехват дальнобойной ракеты Storm Shadow комплексом "Панцирь-С1" попал на видео
2
ASML столкнётся с новыми ограничениями на экспорт оборудования в Китай с 30 июня
1
Появились изображения будущего модульного смартфона Fairphone 5
+
В Минцифры заявили о необходимости усиления контроля за безопасностью телевещания в РФ
1
KillNet заявили, что арест российских хакеров вредит общему делу
3
Конгресс США одобрил передачу дальнобойных ракет ATACMS Украине
4
Intel отвергла идею отделения бизнеса по выпуску чипов
+
МИД России счёл неуместным присутствие президента Франции на саммите БРИКС
12
NVIDIA GeForce RTX 4060 предлагается в Европе по цене от 349 до 499 евро
2
Наценки на ближневосточные сорта нефти подскочили в три раза, вопреки предсказаниям аналитиков
+
В США началась битва за будущее F-35 между Lockheed Martin и Pratt & Whitney
2
Госсекретарь США Блинкен попросил Си Цзиньпина повлиять на Северную Корею
1
Британская разведка: ВС РФ продолжают укреплять Крым на фоне контрнаступления ВСУ
+

Популярные статьи

Как российский Су-57 сумел избежать "ловушки стоимости", погубившей программы F-22 и F-35 – MWM
4
Продолжение клоунады: Microsoft покупает Activision Blizzard за 69 млрд $
22
Почему сборка собственного ПК всё ещё является разумным шагом в 2023 году
43
Инженеры Apple: гении или злодеи - рассмотрим на примере ПК Mac Pro
20
ТОП-9 видеокарт для игр с трассировкой лучей, актуальных в 2023 году
48
Битва двух Radeon'ов или вновь о ширине шины и количестве памяти
10
Российские Су-35 тотально превосходят самолёты ВСУ: Киев требует от Запада американские F-16 — СМИ
9
Разбираюсь в информации о потерях ВСУ в ходе великого контрнаступления и не только
5
Обзор компактного смартфона Unihertz Jelly Star – маленький, да функциональненький
2
"Голубые огни" - сериал о трудной службе полиции в Белфасте
+

Сейчас обсуждают

WOLF PACIFIER
15:40
Тут за всхрюки не платят. На Faschistbook беги.
CNN: Контрнаступление Украины на Запорожском направлении ещё даже не началось всерьёз
Псье Миздюкович
15:39
да нет, нужна статья неубивающая свой рынок. например воровать вражеский софт это круто, и вообще мб. даже поощрять, а наш это святое
В РФ могут легализовать пиратские кинотеатры – почему корсары не пойдут на уступки властям
Артур Серый
15:38
Они сами себя так позиционируют, так что не к нам.
Австралия расторгла 99-летний договор на аренду земли с РФ
CrtkR
15:37
Англосаксы конечно жи! И судя по бурному отзыву сограждане очень переживают о данной тематике))
Австралия расторгла 99-летний договор на аренду земли с РФ
Obscury
15:36
Команда шапочки - быстро надеть шапочки из фольги!
В СМИ пишут о намеренном уничтожении пассажиров субмарины Титан – что не так с официальной версией
dagnoparte
15:35
А ты уверен что это не мысль запада? А клоун на нацисте просто исполнитель?
Арестович: Украина вполне может самостоятельно создать ядерное оружие
Антон Воронврот
15:35
Еще одна из забытых технологий АМУДЫ, Хеир воркс хоть где то встречается, амуда всегда была догоняющей, вот и тут сделали никому не нужные демки с волосами и оптимизацией под GCN, в 7000 картах оптими...
ТОП-9 видеокарт для игр с трассировкой лучей, актуальных в 2023 году
ЮРА ОНИЩЕНКО
15:34
Съездий на линию соприкосновения, объективность тебя сразу посетит
Австралия расторгла 99-летний договор на аренду земли с РФ
Антон Воронврот
15:33
AMD TressFX — это программная библиотека, которая обеспечивает расширенное моделирование и рендеринг волос, меха и травы для обработки графическим процессором. Первоначальная библиотека была написана ...
ТОП-9 видеокарт для игр с трассировкой лучей, актуальных в 2023 году
dagnoparte
15:33
Украина самостоятельно может сосать только писю байдена и больше ничего!
Арестович: Украина вполне может самостоятельно создать ядерное оружие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем