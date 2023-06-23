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По результатам исследования, проведенного Резервным банком Австралии, стало ясно, что криптовалюта не получила широкого распространения в качестве платежного средства. В опросе, в котором приняли участие 1000 совершеннолетних австралийцев, выяснилось следующее:
- Самым популярным платежным сервисом оказался PayPal.
- Более 60% опрошенных были осведомлены о возможности использования цифровых активов для оплаты товаров и услуг.
- Только 2% респондентов использовали криптовалюту в качестве платежного средства.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Соединенных Штатах. Данные Федеральной резервной системы США показывают, что всего лишь 2% населения страны пользуется цифровыми активами для оплаты покупок и услуг, а в Швеции этот процент еще ниже и составляет менее 1%.
Однако граждане Российской Федерации чаще применяют цифровые активы в качестве платежного средства по сравнению с австралийцами и американцами. Аналитики отмечают, что российские компании и физические лица обменивают рубли на криптовалюту и используют ее для осуществления трансграничных платежей в обход экономических санкций.