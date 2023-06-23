А в России все гораздо интереснее - для обхода санкций и производства неподотчетных переводов крипта используется активно

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

реклама

По результатам исследования, проведенного Резервным банком Австралии, стало ясно, что криптовалюта не получила широкого распространения в качестве платежного средства. В опросе, в котором приняли участие 1000 совершеннолетних австралийцев, выяснилось следующее:

Самым популярным платежным сервисом оказался PayPal. Более 60% опрошенных были осведомлены о возможности использования цифровых активов для оплаты товаров и услуг. Только 2% респондентов использовали криптовалюту в качестве платежного средства.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Соединенных Штатах. Данные Федеральной резервной системы США показывают, что всего лишь 2% населения страны пользуется цифровыми активами для оплаты покупок и услуг, а в Швеции этот процент еще ниже и составляет менее 1%.

Однако граждане Российской Федерации чаще применяют цифровые активы в качестве платежного средства по сравнению с австралийцами и американцами. Аналитики отмечают, что российские компании и физические лица обменивают рубли на криптовалюту и используют ее для осуществления трансграничных платежей в обход экономических санкций.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать



