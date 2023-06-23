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21 июня Евросоюз принял 11-й пакет санкций против России, который уже вступил в силу. Эта информация была опубликована на сайте Европейского Совета.
Новые санкции содержат несколько мер, включая возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые санкционные товары попадают в Россию. Кроме того, запрещается перевозка грузов в Европейский союз с использованием российских прицепов, а судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, запрещается заходить в порты ЕС. Также было предложено Эстонией распространить запрет на заход в порты Финского залива и на якорные стоянки вне юрисдикции портов.
В рамках этого пакета санкций были приняты следующие решения:
- Было приостановлено действие лицензий пяти средств массовой информации: RT Balkan, Oriental Review, "Царьград", New Eastern Outlook, "Катехон".
- Был введен запрет на поставку в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридных автомобилей.
- Полностью запрещена перевозка товаров грузовиками, использующими российские прицепы и полуприцепы, чтобы предотвратить обход европейских санкций.
- Было отменено временное разрешение для Германии и Польши на импорт российской нефти через трубопровод "Дружба".
Также Европейский союз применил ограничительные меры к более чем 100 физическим и юридическим лицам из России, включая военных, журналистов, бизнесменов и ИТ-компании.