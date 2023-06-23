Что ожидает Россию и когда санкции вступят в силу

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

реклама





21 июня Евросоюз принял 11-й пакет санкций против России, который уже вступил в силу. Эта информация была опубликована на сайте Европейского Совета.

Новые санкции содержат несколько мер, включая возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые санкционные товары попадают в Россию. Кроме того, запрещается перевозка грузов в Европейский союз с использованием российских прицепов, а судам, нарушившим правила нефтяного эмбарго и потолка цен, запрещается заходить в порты ЕС. Также было предложено Эстонией распространить запрет на заход в порты Финского залива и на якорные стоянки вне юрисдикции портов.

В рамках этого пакета санкций были приняты следующие решения:

Было приостановлено действие лицензий пяти средств массовой информации: RT Balkan, Oriental Review, "Царьград", New Eastern Outlook, "Катехон". Был введен запрет на поставку в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридных автомобилей. Полностью запрещена перевозка товаров грузовиками, использующими российские прицепы и полуприцепы, чтобы предотвратить обход европейских санкций. Было отменено временное разрешение для Германии и Польши на импорт российской нефти через трубопровод "Дружба".

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Также Европейский союз применил ограничительные меры к более чем 100 физическим и юридическим лицам из России, включая военных, журналистов, бизнесменов и ИТ-компании.