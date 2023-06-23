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Вчера был продуктивный день для Биткоина, так как его цена продолжила расти и преодолела отметку в 30 000 долларов. Такой рост был последним разом зафиксирован в апреле этого года. Рост цены начался после праздничных выходных в США 19 июня, когда BlackRock выразил интерес к спотовому Биткоин-EFT. Позже Invesco, WisdomTree и Valkiria также объявили о своих заявках, что вызвало оптимизм среди инвесторов.
Кроме того, комментарии Пауэлла о стойкости криптовалюты как актива и его прогнозе относительно инфляции также подогрели интерес к Биткоину. В целом, фундаментальная ситуация на рынках, включая решение Банка Англии повысить ставки и данные по заявкам на пособие по безработице, оказывает влияние на цену Биткоина.
Однако, несмотря на позитивные новости, можно ожидать коррекцию цены Биткоина в ближайшем будущем. Вероятно, цена опустится ниже отметки в 30 000 долларов. Прогноз на краткосрочную перспективу показывает, что курс Биткоина будет колебаться в пределах 29 000 - 30 500 долларов.