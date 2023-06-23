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Июнь был периодом значительных колебаний для Ethereum (ETH). Начиная с апреля, цена ETH продолжала падать, однако на прошлой неделе произошел заметный отскок, временно остановившись снижение.
На данный момент ETH торгуется в диапазоне между $1650 и $1950. Краткосрочный технический анализ указывает на то, что Ethereum скорее всего совершит прорыв вверх, достигнув максимумов этого диапазона.
Недельный график показывает неустойчивые настроения рынка ETH. Наблюдается дивергенция между ценовой динамикой и техническими индикаторами.
В начале апреля цена ETH казалась прорывающей горизонтальную область сопротивления на уровне $1950, но этот прорыв оказался неудачным. На следующей неделе цена упала и с тех пор продолжает снижаться.
На прошлой неделе курс ETH достиг минимума на уровне $1622 и отскочил от него, подтвердив горизонтальную область поддержки на уровне $1650. В настоящее время токен торгуется в диапазоне между $1650 и $1950.
Недельный индекс относительной силы (RSI) поддерживает отскок, но все же находится на критическом уровне. RSI помогает трейдерам определить перекупленность или перепроданность рынка и принять решение о покупке или продаже актива.
Значения RSI выше 50 и восходящий тренд указывают на преимущество быков, в то время как значения ниже 50 указывают на преимущество медведей. После отскока цены, индекс RSI также отскочил из зоны 50, что является признаком бычьего тренда.
Однако индикатор RSI еще не начал подъем. Поэтому существует вероятность того, что он может упасть ниже 50 и продолжить снижение.
При анализе дневного таймфрейма можно выделить более ясный бычий сценарий.
Наиболее вероятно, что цена ETH завершила пятиволновую бычью структуру, достигнув годового максимума 17 апреля.