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Экономист и криптотрейдер Алекс Крюгер выразил мнение, что регистрация биржевого биткоин-фонда (ETF) BlackRock является одной из наиболее перспективных инвестиционных возможностей для долгосрочных позиций в BTC в текущем году. Он также выразил уверенность в том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США может одобрить заявку BlackRock на создание биткоин-ETF в 2024 году.
До настоящего времени SEC не одобрила ни одной заявки на создание спотовых биткоин-ETF, несмотря на усилия компаний Grayscale, VanEck и ARK Invest. В октябре 2021 года SEC разрешила запуск двух фьючерсных ETF на биткоины, но спотовые ETF пока остаются без одобрения.
Крюгер сравнил ситуацию с биткоин-ETF с запуском первого ETF с обеспечением золотом в США (GLD), который состоялся 18 ноября 2004 года. В то время цена золота значительно возросла, увеличившись на 318% за семь лет. Он указал, что основными факторами, способствовавшими росту золота, были денежно-кредитная политика и инфляционные ожидания, а запуск ETF лишь активировал инвестиционные потоки.
Таким образом, Крюгер предположил, что одобрение биткоин-ETF может значительно повысить курс биткоина, подобно тому, как это произошло с золотом после запуска GLD.