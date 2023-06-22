Кто в детстве боялся Фредди Крюгера - пиши камент

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

реклама

Экономист и криптотрейдер Алекс Крюгер выразил мнение, что регистрация биржевого биткоин-фонда (ETF) BlackRock является одной из наиболее перспективных инвестиционных возможностей для долгосрочных позиций в BTC в текущем году. Он также выразил уверенность в том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США может одобрить заявку BlackRock на создание биткоин-ETF в 2024 году.

До настоящего времени SEC не одобрила ни одной заявки на создание спотовых биткоин-ETF, несмотря на усилия компаний Grayscale, VanEck и ARK Invest. В октябре 2021 года SEC разрешила запуск двух фьючерсных ETF на биткоины, но спотовые ETF пока остаются без одобрения.

Крюгер сравнил ситуацию с биткоин-ETF с запуском первого ETF с обеспечением золотом в США (GLD), который состоялся 18 ноября 2004 года. В то время цена золота значительно возросла, увеличившись на 318% за семь лет. Он указал, что основными факторами, способствовавшими росту золота, были денежно-кредитная политика и инфляционные ожидания, а запуск ETF лишь активировал инвестиционные потоки.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Таким образом, Крюгер предположил, что одобрение биткоин-ETF может значительно повысить курс биткоина, подобно тому, как это произошло с золотом после запуска GLD.