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Трейдер Михаэль ван де Поппе, основатель трейдинговой платформы Eight, выразил мнение о начале бычьего рынка и рекомендовал открытие лонговых позиций на уровне $28 500 перед ожидаемым продолжением роста цены биткоина до отметки $40 000. Он также отметил, что даже более низкие уровни, чем $28 500, являются хорошими для открытия длинных позиций.
Ван де Поппе также обратил внимание на приближение индекса доминирования цифрового золота к значимому сопротивлению. По его мнению, это приведет к консолидации биткоина и переключению внимания рынка на альтернативные криптовалюты, известные как альткоины.
Напомним, в мае ван де Поппе призывал инвесторов извлечь свои деньги из банков и вложить их в надежные активы, такие как драгоценные металлы, биткоин и другие криптовалюты.
Ранее Майкл Сэйлор, основатель компании MicroStrategy, также предсказал значительный рост цены биткоина благодаря регулированию. По его мнению, действия Управления по ценным бумагам и биржам США (SEC) положат основу для следующего бычьего рынка.