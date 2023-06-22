Эксперты рассказали о причинах роста цены ведущей криптовалюты и о том, как она поведет себя в ближайшее время

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Рост биткоина наблюдается на фоне нескольких факторов. Во-первых, значительное влияние оказывает возобновление интереса к криптовалюте со стороны крупных корпораций. Это свидетельствует о растущей заинтересованности в использовании биткоина в коммерческих целях.

Стоит отметить, что за последнюю неделю курс биткоина вырос на почти 24%. Он приблизился к локальному максимуму, установленному в апреле этого года, на уровне $30 958. Однако ему пока что не удалось преодолеть этот уровень. Технический анализ указывает на возможность коррекции курса, и некоторые эксперты предсказывают, что цена может снизиться до уровней около $29,2 тыс. или даже $27,2 тыс. Это может быть результатом более сильной коррекции.

Несмотря на возможность коррекции, некоторые эксперты предсказывают дальнейший рост биткоина. Для этого необходимо, чтобы цена закрепилась выше максимумов, установленных в апреле. Однако на данный момент сложно точно сказать, приведет ли текущий рост к значительному дальнейшему росту курса. Возможно, мы будем наблюдать некоторую боковую динамику в ближайшее время, прежде чем рынок определит свое дальнейшее направление.

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В целом, в этом году ожидается продолжение роста цены на биткоин. Большое количество фундаментальных факторов указывает на это. Однако, как всегда, рынок криптовалют остается подвержен колебаниям, и следить за его дальнейшим развитием всегда интересно и непредсказуемо.