По данным исследования TripleA, в России насчитывается 8,5 млн человек, которые владеют криптовалютой. Это составляет 5,8% населения страны и позволяет России занять 11 место в мире по этому показателю

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По последнему исследованию TripleA, Россия занимает место в топ-15 стран мира по количеству людей, владеющих криптовалютой. В стране примерно 8,5 миллиона человек, или 5,8% населения, являются держателями цифровых активов. Это позволяет России занять 11-е место в мировом рейтинге.

Наибольшее количество криптоинвесторов наблюдается в Индии, Китае и Соединенных Штатах. В этих странах количество владельцев криптовалюты составляет 101 миллион, 74 миллиона и 50 миллионов человек соответственно. Нигерия занимает четвертое место с 32 миллионами держателей, а Индонезия замыкает пятерку с 28 миллионами.

Общий мировой процент людей, владеющих криптовалютами, составляет около 4,2% населения планеты или приблизительно 420 миллионов человек. Это свидетельствует о растущей популярности цифровых активов во всем мире.

Исследование TripleA основано на анализе данных из различных источников, таких как CoinMarketCap, Statista, Chainalysis и других. TripleA сама является платформой для приема платежей в криптовалюте и сотрудничает с более чем 10 тысячами онлайн-бизнесов в 65 странах.

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Согласно отчету крупнейшего оператора центров обработки данных в Евразии, BitRiver, по результатам первого квартала 2023 года Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалюты.