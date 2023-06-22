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По последнему исследованию TripleA, Россия занимает место в топ-15 стран мира по количеству людей, владеющих криптовалютой. В стране примерно 8,5 миллиона человек, или 5,8% населения, являются держателями цифровых активов. Это позволяет России занять 11-е место в мировом рейтинге.
Наибольшее количество криптоинвесторов наблюдается в Индии, Китае и Соединенных Штатах. В этих странах количество владельцев криптовалюты составляет 101 миллион, 74 миллиона и 50 миллионов человек соответственно. Нигерия занимает четвертое место с 32 миллионами держателей, а Индонезия замыкает пятерку с 28 миллионами.
Общий мировой процент людей, владеющих криптовалютами, составляет около 4,2% населения планеты или приблизительно 420 миллионов человек. Это свидетельствует о растущей популярности цифровых активов во всем мире.
Исследование TripleA основано на анализе данных из различных источников, таких как CoinMarketCap, Statista, Chainalysis и других. TripleA сама является платформой для приема платежей в криптовалюте и сотрудничает с более чем 10 тысячами онлайн-бизнесов в 65 странах.
Согласно отчету крупнейшего оператора центров обработки данных в Евразии, BitRiver, по результатам первого квартала 2023 года Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалюты.