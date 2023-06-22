Насколько велика доля крупных инвесторов на криптовалютном рынке и представляют ли они угрозу для других пользователей

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

реклама

Роль китов в децентрализации крипторынка вызывает некоторые риски. Определенные проекты, такие как Dash, сталкиваются с проблемами и теряют свою активность, в то время как Биткоин продолжает развиваться и оставаться доминирующей криптовалютой на рынке. Однако, когда речь идет о концентрации монет в руках китов, ситуация не так однозначна.

Исследование показывает, что владение китами Биткоинами гораздо менее концентрировано по сравнению с другими криптовалютами. В сравнении со второй наименее концентрированной криптовалютой, разница в концентрации составляет почти семь раз, а по сравнению с третьей разница в десять раз. Эфир же находится в значительно более концентрированном положении, где разница в концентрации превышает 19 раз.

Риск концентрации заключается в том, что чем больше монет имеет кит, тем больше он способен оказывать влияние на рыночную цену криптовалюты. Например, кит может быстро продать большое количество токенов и тем самым существенно повлиять на их стоимость. Владельцы, у которых более 1% всех монет определенной криптовалюты, могут относительно легко влиять на ее цену.

Некоторые случаи показывают, что киты, которые являются одновременно эмитентами, несут меньше рисков, так как массовая продажа монет повредит прежде всего самим китам. Однако, если китов много и они не контролируют эмиссию монет, существует реальный риск. В прошлом цена криптовалюты уже неоднократно снижалась после массовых продаж со стороны китов.

Даже в случае с Ethereum, где киты владеют менее четверти всех монет, они всё равно могут серьезно влиять на цену по своему усмотрению.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

В сети Биткоина единственный крупный кит не проявляет активности, поэтому риски минимальные.