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Роль китов в децентрализации крипторынка вызывает некоторые риски. Определенные проекты, такие как Dash, сталкиваются с проблемами и теряют свою активность, в то время как Биткоин продолжает развиваться и оставаться доминирующей криптовалютой на рынке. Однако, когда речь идет о концентрации монет в руках китов, ситуация не так однозначна.
Исследование показывает, что владение китами Биткоинами гораздо менее концентрировано по сравнению с другими криптовалютами. В сравнении со второй наименее концентрированной криптовалютой, разница в концентрации составляет почти семь раз, а по сравнению с третьей разница в десять раз. Эфир же находится в значительно более концентрированном положении, где разница в концентрации превышает 19 раз.
Риск концентрации заключается в том, что чем больше монет имеет кит, тем больше он способен оказывать влияние на рыночную цену криптовалюты. Например, кит может быстро продать большое количество токенов и тем самым существенно повлиять на их стоимость. Владельцы, у которых более 1% всех монет определенной криптовалюты, могут относительно легко влиять на ее цену.
Некоторые случаи показывают, что киты, которые являются одновременно эмитентами, несут меньше рисков, так как массовая продажа монет повредит прежде всего самим китам. Однако, если китов много и они не контролируют эмиссию монет, существует реальный риск. В прошлом цена криптовалюты уже неоднократно снижалась после массовых продаж со стороны китов.
Даже в случае с Ethereum, где киты владеют менее четверти всех монет, они всё равно могут серьезно влиять на цену по своему усмотрению.
В сети Биткоина единственный крупный кит не проявляет активности, поэтому риски минимальные.