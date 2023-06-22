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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Аналитики платформы Glassnode предполагают, что Биткоин и другие криптовалюты только начинают входить в бычий тренд на рынке. Однако, следующие 6-12 месяцев могут быть относительно скучными для инвесторов. По данным Glassnode, цена Биткоина пока не показывает значительной волатильности, и общая активность на рынке криптовалют отсутствует. Тем не менее, эксперты уверены в перспективах нового восходящего тренда.

В настоящее время Биткоин показывает рост, превысив отметку в 29 тысяч долларов и заработав 8 процентов за сутки. Он лидирует среди топовых монет по росту за последнюю неделю, с приростом в 11,4 процента, в то время как Solana занимает второе место с 10,4 процентным ростом.

Аналитики Glassnode считают, что на данный момент игроки на крипторынке находятся в стадии аккумуляции монет. Они делают такой вывод на основе активности инвесторов, которая определяет частоту траты или хранения Биткоина. Эта активность находится в макроэкономическом нисходящем тренде, и эксперты видят сходство с циклом 2018-2020 годов, где монеты постепенно переходят в холодные хранилища и убираются с рынка долгосрочными инвесторами.

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Важно отметить, что весной 2021 года рынок криптовалют пережил коррекцию, но Биткоин всё же смог установить новый максимум в ноябре того же года. Однако весной следующего года медвежий тренд полностью проявил свою силу, вызвав крах экосистемы Terra LUNA и коллапсы различных компаний. Биткоин достиг локального минимума в ноябре 2022 года после банкротства криптовалютной биржи FTX.