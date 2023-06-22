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Михаэль ван де Поппе, известный эксперт по криптотрейдингу и аналитик, выразил ожидание ралли биткоина до отметки в $38 000. Сейчас, когда криптовалютная индустрия начинает оправляться после некоторого периода падения, главный актив этой отрасли, биткоин, наблюдает рост. За последние 24 часа его цена выросла более чем на 8%.
Ван де Поппе отметил, что биткоин успешно удерживается выше 200-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и уверенно отскочил от этого уровня. Он также отметил, что предыдущий уровень сопротивления теперь стал уровнем поддержки, что может способствовать началу нового ралли в ближайшие недели. Согласно ван де Поппе, возможно "еще одно ралли до $38 000".
Сегодня биткоин успешно преодолел уровень сопротивления на отметке $29 000 и поднялся до $29 320, что означает рост на 9,4% за сутки. На протяжении недели биткоин показал рост на 11,2%.
В результате этого роста рыночная капитализация биткоина увеличилась на значительные $40 млрд, и инвесторы теперь наблюдают за возможностью закрепления выше критического уровня на отметке $30 000.
Оптимизм на рынке возник после того, как инвестиционная компания BlackRock подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на создание биржевого фонда (ETF), связанного с биткоином. Это вызвало волну других заявок, включая заявки от компаний Invesco и WisdomTree.