Известный эксперт по криптотрейдингу и аналитик Михаэль ван де Поппе прогнозирует рост биткоина

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

реклама

Михаэль ван де Поппе, известный эксперт по криптотрейдингу и аналитик, выразил ожидание ралли биткоина до отметки в $38 000. Сейчас, когда криптовалютная индустрия начинает оправляться после некоторого периода падения, главный актив этой отрасли, биткоин, наблюдает рост. За последние 24 часа его цена выросла более чем на 8%.

Ван де Поппе отметил, что биткоин успешно удерживается выше 200-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и уверенно отскочил от этого уровня. Он также отметил, что предыдущий уровень сопротивления теперь стал уровнем поддержки, что может способствовать началу нового ралли в ближайшие недели. Согласно ван де Поппе, возможно "еще одно ралли до $38 000".

Сегодня биткоин успешно преодолел уровень сопротивления на отметке $29 000 и поднялся до $29 320, что означает рост на 9,4% за сутки. На протяжении недели биткоин показал рост на 11,2%.

В результате этого роста рыночная капитализация биткоина увеличилась на значительные $40 млрд, и инвесторы теперь наблюдают за возможностью закрепления выше критического уровня на отметке $30 000.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Оптимизм на рынке возник после того, как инвестиционная компания BlackRock подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на создание биржевого фонда (ETF), связанного с биткоином. Это вызвало волну других заявок, включая заявки от компаний Invesco и WisdomTree.