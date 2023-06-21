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Биткоин вырос на сегодняшних торгах и превысил отметку в 29 080 долларов. Этот рост не ограничился только Биткоином, так как другие активы, включая Ether, Cardano и Solana, также показали положительную динамику.

Основной причиной ралли Биткоина, по всей видимости, является увеличивающийся интерес со стороны институциональных инвесторов. Компании, такие как BlackRock и Fidelity Investments, подали заявки на создание спотовых Биткоин-ETF, что стало одной из самых ожидаемых и положительных новостей для биткоин-рынка в текущем бычьем цикле.

Также важную роль сыграла новость о запуске платформы цифровых активов EDX Markets, которая получила поддержку таких компаний, как Citadel Securities, Fidelity Digital Assets и Charles Schwab Corp.

Повышение интереса со стороны институциональных инвесторов, анонсирование Биткоин-ETF и развитие новых платформ влияют на рост Биткоина.

Не следует также забывать о макроэкономических факторах, которые оказывают влияние на рынок. Так, настроения инвесторов были повлияны перспективами дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики США после того, как Федеральная резервная система приостановила повышение процентных ставок в текущем месяце.

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Еще одним фактором, оказывающим положительное влияние на цену Биткоина, является снижение индекса доллара. Исторически, при сокращении индекса DXY отношение к рисковым активам, включая Биткоин, увеличивается. Поскольку Федеральная резервная система США приостановила повышение процентной ставки, некоторые участники рынка считают, что экономика США может продолжить расти, в результате чего доллар будет ослабевать. Если такое развитие событий произойдет, Биткоин может продолжить свой рост вместе с фондовыми рынками.