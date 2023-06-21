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Децентрализация криптовалютного рынка сталкивается с угрозой, связанной с доминированием крупных инвесторов, известных как "киты". Количество монет, принадлежащих китам, имеет прямое влияние на рыночную цену криптовалюты. Например, если кит решит массово продать свои токены, это может значительно снизить стоимость криптовалюты.
Особенно опасно влияние китов, которые владеют более 1% от общего количества монет конкретной криптовалюты. Их действия могут оказать значительное воздействие на цену и даже настроение рынка.
В редких случаях киты могут быть одновременно и эмитентами криптовалюты, что снижает некоторые риски. В такой ситуации они не захотят причинить ущерб своей собственной криптовалюте, поэтому продажи токенов будут более осторожными. Однако, когда китов много и они не связаны с управлением монетами, риски становятся реальными. В прошлом уже были случаи, когда массовые продажи от китов приводили к снижению цены криптовалюты.
Например, даже в случае Ethereum (ETH), где доля китов составляет менее четверти всех монет, они всё равно могут существенно влиять на цену криптовалюты по своему усмотрению.
Стоит отметить, что в сети Bitcoin главный крупный кит не проявляет активности, и потому риски для BTC минимальные. Однако следует помнить о наличии других, менее крупных китов, владеющих менее 1% всех монет, которые также могут влиять на цену, хотя и в меньшей степени. Кроме того, массовые продажи токенов со стороны обычных или средних держателей могут иметь аналогичный эффект, особенно если они осуществляются одновременно.