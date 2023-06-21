EIB планирует создать токенизированную облигацию на основе шведских крон для стимулирования пользователей снижать негативное воздействие инфраструктуры на окружающую среду

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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Европейский инвестиционный банк (EIB) планирует использовать технологию блокчейн с целью уменьшить негативное влияние децентрализованных сетей на экологию. Они намерены создать токенизированную облигацию, связанную с шведской кроной, чтобы стимулировать пользователей уменьшать негативное воздействие инфраструктуры на окружающую среду. Владельцы таких облигаций будут вознаграждаться в соответствии с формулой, которая учитывает воздействие на климат. Чем ниже оценка влияния, тем больше доход получат владельцы. Планируется выпустить данную облигацию на блокчейне, однако детали проекта пока остаются неизвестными.

В последнем заявлении финансового учреждения были представлены ключевые аспекты "цифровой национальной зеленой облигации". Эта ценная бумага объемом в 1 миллиард шведских крон будет предлагать институциональным инвесторам фиксированную ставку в размере 3,638% на протяжении 2 лет.

EIB уже давно работает над проектом, направленным на сокращение негативного влияния блокчейна на мировую экосистему. Новый токен будет функционировать в сети So | bond, которая считается наиболее "устойчивой и открытой" в банковской сфере.

Бен Пауэлл, глава отдела развития SEB, считает, что Сlimate Awareness bond будет работать на платформе, специально разработанной для минимизации воздействия ИТ-инфраструктуры на окружающую среду. Он положительно оценивает данную инициативу, так как считает, что это необходимый шаг перед тем, как криптовалюта и блокчейн смогут прочно войти в международную денежную систему.

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Ранее EIB выпустил цифровые облигации на сумму в 100 миллионов евро на частной блокчейн-платформе в сотрудничестве с Goldman Sachs и Société Générale Lux. В настоящее время банк привлекает дополнительные инвестиции для реализации проекта.