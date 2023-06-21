В Госдуме надеются, что успеют обновить законодательство по поводу цифрового рубля в нынешнюю сессию

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Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) готовится внедрить цифровой рубль и начать операции с ним уже в конце этого лета. Государственная Дума также надеется внести изменения в законодательство о цифровой валюте в текущем заседании.

ЦБ РФ планирует начать проводить реальные сделки с использованием цифрового рубля в июле-августе текущего года. Первой функцией, доступной участникам этого сервиса (банкам, физическим и юридическим лицам), будет открытие цифровых кошельков на платформе регулятора, которая уже прошла соответствующее тестирование и полностью готова к работе.

Затем, после открытия цифровых кошельков населению, начнутся первые тестовые операции по переводу цифровых рублей между физическими лицами. Кроме того, цифровой рубль можно будет использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах с помощью системы QR-кодов.

Вначале такая возможность будет доступна в нескольких публично не названных торгово-сервисных предприятиях в 11 городах России. Выбор этих предприятий основан, в том числе, на наличии платежных коммуникаций с одним из 13 банков, участвующих в данном этапе развертывания цифрового рубля.

Однако для начала реализации этого плана требуется соответствующее обновление в финансовом законодательстве. В Государственной Думе надеются, что успеют внести необходимые законодательные изменения до конца текущего заседания.

ЦБ РФ рассматривает цифровой рубль как третью форму российской валюты, наряду с наличными и безналичными формами. В мире цифровые деньги находятся на стадии тестирования в нескольких странах. Китай, например, уже проводит испытания цифрового юаня в течение четырех лет. Учитывая скорость, с которой ЦБ РФ продвигается от разработки к этапам внедрения цифрового рубля в финансовую систему, Россия имеет возможность стать страной, которая быстро пройдет все этапы создания и внедрения своей собственной цифровой валюты. Это свидетельствует о стремлении России быть в передовых рядах государств, осуществляющих разработку и использование цифровых денег.

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Внедрение цифрового рубля может принести несколько преимуществ и новых возможностей. Он может способствовать ускорению и упрощению процесса платежей, обеспечивать большую прозрачность и надежность финансовых операций, а также повысить удобство использования денежных средств.