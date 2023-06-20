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В июне 2023 года курс BNB (криптовалюта Binance) испытывает значительные колебания, вызывая неопределенность среди инвесторов. Вначале произошел снижение на 27%, а затем был отмечен рост на 10%. Такая нестабильность вызывает затруднения в принятии решений инвесторами, в то время как руководство Binance заявляет о контроле ситуации с BNB.
Технический анализ BNB позволяет выявить следующую информацию. В период с 17 апреля по 12 июня 2023 года стоимость BNB снизилась на более чем 37%. Из этой суммы более 27% потерь пришлось на семь дней, а именно с 5 по 12 июня. Это снижение связано с иском, поданным американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) против Binance, что стало причиной активного оттока инвесторов из данной криптовалюты.
Интересно отметить, что это сопровождалось увеличением индикатора открытого интереса (Open Interest), который отражает общее количество фьючерсных контрактов на конец дня. Несмотря на снижение цены, количество контрактов продолжало расти до 16 июня, достигнув своего пика за полтора месяца и составив $395,52 млн.
Также важно отметить, что начиная с 10 июня, взвешенная ставка финансирования (Weighted Funding Rate) стала отрицательной. Это означает, что продавцы готовы платить покупателям за удержание открытых коротких позиций.
Возникла ситуация, когда количество фьючерсов на BNB продолжает расти, однако на рынке преобладают игроки, ожидающие дальнейшего снижения цены. Это указывает на возможность дальнейшего снижения курса. Также стоит отметить, что крупные игроки активно продавали криптовалюту Binance. Информация, раскрытая сетевым аналитиком Lookonchain, свидетельствует о продаже крупным игроком 10 000 BNB на сумму $2,3 млн.
Были слухи о том, что генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), лично начал продавать криптовалюту. Однако позднее сам Чжао опроверг эти утверждения, называя их проявлением FUD (страха, неуверенности, сомнений).
С точки зрения технического анализа, ситуация носит неоднозначный характер. 12 июня курс BNB достиг своего локального минимума в $220,4, совпадая с минимальными значениями декабря 2022 года. Этот уровень можно рассматривать как поддержку. После достижения этого уровня, курс поднялся примерно на 10%. Ближайшей целью для роста должен стать уровень сопротивления в $252,8. В то же время, недавно на графике возникло "мертвое пересечение" (мертвый крест) - ситуация, когда более быстрое 50-дневное скользящее среднее пересекает более медленное 200-дневное скользящее среднее сверху вниз. Обычно такое пересечение рассматривается как сигнал о нисходящем тренде.
Таким образом, на данный момент цена BNB находится в медвежьем тренде, вызванном неопределенностью в связи с иском SEC против Binance, что снижает интерес инвесторов. Однако стоит отметить, что в фундаментальном аспекте есть некоторые положительные моменты. Обновление Luban, введенное в действие 11 июня, предлагает улучшения, такие как механизм Fast Finality, который повышает безопасность и эффективность транзакций на BNB Chain. Также ожидается выпуск решения второго уровня для блокчейна Binance, которое позволит решить проблему масштабируемости и повысить эффективность обработки транзакций.