Курс BNB в июне 2023 года заметно колеблется. Сначала упал на 27%, а затем вырос на 10%. Инвесторы не знают, что делать со своими накоплениями. А руководство Binance уверяет, что ситуация с BNB под контролем

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

реклама

В июне 2023 года курс BNB (криптовалюта Binance) испытывает значительные колебания, вызывая неопределенность среди инвесторов. Вначале произошел снижение на 27%, а затем был отмечен рост на 10%. Такая нестабильность вызывает затруднения в принятии решений инвесторами, в то время как руководство Binance заявляет о контроле ситуации с BNB.

Технический анализ BNB позволяет выявить следующую информацию. В период с 17 апреля по 12 июня 2023 года стоимость BNB снизилась на более чем 37%. Из этой суммы более 27% потерь пришлось на семь дней, а именно с 5 по 12 июня. Это снижение связано с иском, поданным американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) против Binance, что стало причиной активного оттока инвесторов из данной криптовалюты.

Интересно отметить, что это сопровождалось увеличением индикатора открытого интереса (Open Interest), который отражает общее количество фьючерсных контрактов на конец дня. Несмотря на снижение цены, количество контрактов продолжало расти до 16 июня, достигнув своего пика за полтора месяца и составив $395,52 млн.

Также важно отметить, что начиная с 10 июня, взвешенная ставка финансирования (Weighted Funding Rate) стала отрицательной. Это означает, что продавцы готовы платить покупателям за удержание открытых коротких позиций.

Возникла ситуация, когда количество фьючерсов на BNB продолжает расти, однако на рынке преобладают игроки, ожидающие дальнейшего снижения цены. Это указывает на возможность дальнейшего снижения курса. Также стоит отметить, что крупные игроки активно продавали криптовалюту Binance. Информация, раскрытая сетевым аналитиком Lookonchain, свидетельствует о продаже крупным игроком 10 000 BNB на сумму $2,3 млн.

Были слухи о том, что генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), лично начал продавать криптовалюту. Однако позднее сам Чжао опроверг эти утверждения, называя их проявлением FUD (страха, неуверенности, сомнений).

С точки зрения технического анализа, ситуация носит неоднозначный характер. 12 июня курс BNB достиг своего локального минимума в $220,4, совпадая с минимальными значениями декабря 2022 года. Этот уровень можно рассматривать как поддержку. После достижения этого уровня, курс поднялся примерно на 10%. Ближайшей целью для роста должен стать уровень сопротивления в $252,8. В то же время, недавно на графике возникло "мертвое пересечение" (мертвый крест) - ситуация, когда более быстрое 50-дневное скользящее среднее пересекает более медленное 200-дневное скользящее среднее сверху вниз. Обычно такое пересечение рассматривается как сигнал о нисходящем тренде.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс 120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Таким образом, на данный момент цена BNB находится в медвежьем тренде, вызванном неопределенностью в связи с иском SEC против Binance, что снижает интерес инвесторов. Однако стоит отметить, что в фундаментальном аспекте есть некоторые положительные моменты. Обновление Luban, введенное в действие 11 июня, предлагает улучшения, такие как механизм Fast Finality, который повышает безопасность и эффективность транзакций на BNB Chain. Также ожидается выпуск решения второго уровня для блокчейна Binance, которое позволит решить проблему масштабируемости и повысить эффективность обработки транзакций.