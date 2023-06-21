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За прошедшую неделю цена Ethereum (ETH), одного из ведущих альткоинов по рыночной капитализации, вновь испытала критический уровень поддержки на отметке $1600. Однако благодаря активности быков, этот ключевой уровень цены был успешно защищен, что в результате привело к подъему цены ETH до ближайшего уровня сопротивления на $1750.
На данный момент наблюдается восстановление цены ETH, и это создает благоприятную возможность для открытия долгосрочной позиции. Кроме того, ожидается активация нескольких бычьих технических сигналов в ближайшие 24-48 часов, на которые следует обратить внимание инвесторам и трейдерам. Один из таких сигналов - пересечение дневной линии RSI с простой скользящей средней (SMA) линией RSI.
Если в течение следующих 48 часов произойдет пересечение этих двух линий, то на следующей неделе цена ETH может вырасти до отметки $1925. Кроме того, стоит отметить, что линия 9-дневного экспоненциального скользящего среднего (EMA) также приближается к линии 20-дневного EMA, и если эти два технических индикатора пересекутся, это будет сигнализировать о начале среднесрочного бычьего цикла для ETH. В таком случае, цена Ethereum может подняться до $2700.
Однако, если дневная линия RSI не сможет закрыться выше дневной линии RSI SMA и отклонится от нее в течение следующих 24-48 часов, то ETH может повторно тестировать уровень поддержки на $1600. Если этот уровень будет преодолен, то цена криптовалюты может снизиться до отметки $1373.5.
На данный момент ETH показывает небольшие потери. Его стоимость снизилась на 1.3% и составляет $1720. Также стоит отметить, что недельные показатели Ethereum находятся в красной зоне с потерями в размере 0.87%.