Цена Ethereum (ETH) за прошедшую неделю достигла критического уровня поддержки на $1600, но благодаря активности быков удалось его удержать и подняться до уровня сопротивления на $1750.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

реклама

За прошедшую неделю цена Ethereum (ETH), одного из ведущих альткоинов по рыночной капитализации, вновь испытала критический уровень поддержки на отметке $1600. Однако благодаря активности быков, этот ключевой уровень цены был успешно защищен, что в результате привело к подъему цены ETH до ближайшего уровня сопротивления на $1750.

На данный момент наблюдается восстановление цены ETH, и это создает благоприятную возможность для открытия долгосрочной позиции. Кроме того, ожидается активация нескольких бычьих технических сигналов в ближайшие 24-48 часов, на которые следует обратить внимание инвесторам и трейдерам. Один из таких сигналов - пересечение дневной линии RSI с простой скользящей средней (SMA) линией RSI.

Если в течение следующих 48 часов произойдет пересечение этих двух линий, то на следующей неделе цена ETH может вырасти до отметки $1925. Кроме того, стоит отметить, что линия 9-дневного экспоненциального скользящего среднего (EMA) также приближается к линии 20-дневного EMA, и если эти два технических индикатора пересекутся, это будет сигнализировать о начале среднесрочного бычьего цикла для ETH. В таком случае, цена Ethereum может подняться до $2700.

Однако, если дневная линия RSI не сможет закрыться выше дневной линии RSI SMA и отклонится от нее в течение следующих 24-48 часов, то ETH может повторно тестировать уровень поддержки на $1600. Если этот уровень будет преодолен, то цена криптовалюты может снизиться до отметки $1373.5.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс 120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

На данный момент ETH показывает небольшие потери. Его стоимость снизилась на 1.3% и составляет $1720. Также стоит отметить, что недельные показатели Ethereum находятся в красной зоне с потерями в размере 0.87%.