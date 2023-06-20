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Coinbase обвинила SEC в игнорировании предписания суда
Для правительства необычно игнорировать прямой вопрос федерального суда, но уклончивый ответ SEC выходит за эти рамки. Так прокомментировал реакцию Комиссии на прения с Coinbase по делу о регуляторной ясности главный юрисконсульт биржи Пол Гревал
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Аналитиком Coinbase, Полом Гревалом, была прокомментирована реакция Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) на спорную ситуацию между компанией и регулятором относительно регулирования криптоиндустрии. SEC запросила у суда дополнительное время для ответа на петицию Coinbase, которая призывает к ясности в правилах регулирования. Это вызывает недовольство со стороны компании, и Гревал отмечает, что ответ SEC является уклончивым и не отвечает на прямые вопросы федерального суда.

Согласно обращению Coinbase от 17 июня, SEC не предоставляет ясных ответов, а вместо этого повторяет только свои аргументы. Такое "молчание" и задержки со стороны SEC продолжают оказывать негативное воздействие на криптовалютную индустрию, а председатель Комиссии, Гэри Генслер, продолжает наносить ущерб публичным компаниям и всей отрасли.

Гревал выразил надежду на то, что суд удовлетворит жалобу Coinbase и установит дедлайн в 60 дней для ответа SEC, начиная с 13 июня. Ранее глава биржи, Брайан Армстронг, заявил о том, что SEC ведет "крестовый поход" против индустрии цифровых активов.

Coinbase приняла юридические меры после получения уведомления о расследовании со стороны SEC относительно процедуры листинга и своих продуктов. SEC также подала в суд на Binance и Coinbase, однако последняя отказалась изменять свою бизнес-модель в результате этого иска.

Позиция Гревала заключается в том, что подход SEC к регулированию криптовалютной индустрии подрывает конкурентоспособность США. 





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