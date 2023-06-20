реклама
Глава Binance объявил о намерении криптобиржи выделить $50 тыс. на поддержку известного "крыптодетектива" по имени ZachXBT, который является известной фигурой в блокчейн-сообществе. За два дня ZachXBT смог собрать более $1 млн от своих подписчиков для покрытия судебных издержек. Вечером 16 июня он сообщил, что против него подали иск по обвинению в клевете и предоставил адрес для пожертвований на оплату своих юридических расходов.
ZachXBT опубликовал в Twitter (социальная сеть заблокирована в России), что иск был подан против него Machi Big Brother, настоящим именем которого является Джеффри Хуанг. Хуанг утверждает, что в статье 2022 года, ZachXBT клеветал на него, обвинив в присвоении 22 тыс. ETH из криптопроекта Formosa Financial.
Оба этих человека являются влиятельными лидерами в англоязычном криптовалютном сообществе. ZachXBT провел множество расследований, касающихся крупных манипуляций со стороны криптопроектов и инфлюенсеров, которые были замечены в продвижении мошеннических активов. Некоторые из них послужили основой для проведения расследований правоохранительными органами и привели к арестам или наложению штрафов за факты мошенничества.
Джеффри Хуанг является инфлюенсером в сфере NFT и известен своими многомиллионными сделками по покупке изображений из популярных коллекций. Согласно расследованию, проведенному ZachXBT, Хуанг заработал большое состояние на рекламе мошеннических криптопроектов. Хуанг потребовал от ZachXBT опровергнуть эти материалы и удалить их.