За первые 18 часов после выпуска протокола Ethscriptions на блокчейне Ethereum было создано и выпущено 30 000 цифровых артефактов. Этот протокол разработал Том Леман, сооснователь известного музыкального сайта Genius.com. Леман ощутил радость от огромной популярности своего проекта, однако он также выразил озабоченность из-за ограниченности времени и попросил помощи от всех, кто желает принять участие в развитии проекта. Он призвал всех предлагать интересные идеи или отправлять отчеты об обнаруженных ошибках.

Портал Ethscriptions позволяет пользователям создавать цифровые артефакты всего за 60 секунд с помощью встроенного инструмента. Для выпуска актива необходимо выполнить следующие шаги:

Зарегистрироваться на сайте Ethscriptions и привязать свой Ethereum-кошелек для хранения активов. Загрузить изображение, которое не превышает размер в 90 КБ. Преобразовать загруженное изображение в символьную строку URI. Преобразовать данные URI в файл формата Intel HEX. Отправить 0 ETH на адрес кошелька для хранения актива, указав его идентификационный номер в поле Hex data.

На данный момент Ethscriptions поддерживает только создание цифровых артефактов изображений, но в будущем Леман планирует расширить функционал, добавив возможность создания аудио- и видеофайлов. Кроме того, Ethscriptions позволяет выпускать активы, основанные исключительно на уникальном контенте, чтобы пользователи не могли создавать несколько активов с одним и тем же изображением.