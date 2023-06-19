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Прошедшая неделя оказалась очень успешной для криптовалютных инвесторов, которые получили высокую доходность. Удивительно, что самые высокие процентные приросты за последние 7 дней были зафиксированы у токенов, не входящих в топ-50. Общая капитализация криптовалютного рынка составила ошеломляющие $1,07 трлн.
Наивысший прирост за неделю продемонстрировала криптовалюта Sui (SUI), которая выросла на впечатляющие 23,33%. Текущая стоимость Sui установилась на уровне $0,756, а общий объем доступных токенов достиг $454,6 млн. Благодаря выдающимся результатам, Sui заняла заслуженное 77-е место в рейтинге лучших криптовалют.
За прошедшую неделю общий объем торгов составил впечатляющую сумму $2,06 млрд. Стоит отметить, что цена данной монеты на данный момент находится на уровне, отстающем на 56% от ее исторического максимума, достигнутого через несколько недель после ее запуска.
Второе место в рейтинге занял нативный токен биржи KuCoin - KuCoin Token (KSC). KSC показал прирост на уровне 23,16% за отчетный период. Рыночная капитализация KSC составила $704,52 млн, а стоимость приобретения этого виртуального актива составила $7,27.
Уровень ликвидности и объемы торгов KSC могли бы быть лучше, поскольку объемы сделок за неделю составили всего лишь скромные $16,11 млн. Криптоактив также находится на отметке, ниже своего исторического ценового максимума на 75%.
Третье место в рейтинге занял Trust Wallet Token (TWT), показавший прирост на уровне 20,25% за отчетный период. Средняя стоимость покупки или продажи TWT составила $0,902, а общий объем доступных токенов составил $375,82 млн. Объем сделок за неделю достиг $200,07 млн.