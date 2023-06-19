Очередная неделя принесла неплохие результаты криптовалютным инвесторам. Держатели сразу 3-х виртуальных валют, входящих в список 100 лучших получили прибыль в размере 20% и более за прошедшие 7 суток

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает

-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

MSI RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде

MSI RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде

реклама

Прошедшая неделя оказалась очень успешной для криптовалютных инвесторов, которые получили высокую доходность. Удивительно, что самые высокие процентные приросты за последние 7 дней были зафиксированы у токенов, не входящих в топ-50. Общая капитализация криптовалютного рынка составила ошеломляющие $1,07 трлн.

Наивысший прирост за неделю продемонстрировала криптовалюта Sui (SUI), которая выросла на впечатляющие 23,33%. Текущая стоимость Sui установилась на уровне $0,756, а общий объем доступных токенов достиг $454,6 млн. Благодаря выдающимся результатам, Sui заняла заслуженное 77-е место в рейтинге лучших криптовалют.

За прошедшую неделю общий объем торгов составил впечатляющую сумму $2,06 млрд. Стоит отметить, что цена данной монеты на данный момент находится на уровне, отстающем на 56% от ее исторического максимума, достигнутого через несколько недель после ее запуска.

Второе место в рейтинге занял нативный токен биржи KuCoin - KuCoin Token (KSC). KSC показал прирост на уровне 23,16% за отчетный период. Рыночная капитализация KSC составила $704,52 млн, а стоимость приобретения этого виртуального актива составила $7,27.

Уровень ликвидности и объемы торгов KSC могли бы быть лучше, поскольку объемы сделок за неделю составили всего лишь скромные $16,11 млн. Криптоактив также находится на отметке, ниже своего исторического ценового максимума на 75%.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Третье место в рейтинге занял Trust Wallet Token (TWT), показавший прирост на уровне 20,25% за отчетный период. Средняя стоимость покупки или продажи TWT составила $0,902, а общий объем доступных токенов составил $375,82 млн. Объем сделок за неделю достиг $200,07 млн.