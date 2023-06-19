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Некоторые мемные криптовалюты вернулись к росту - курс Ladys вырос на 31% за сутки
После майского ажиотажа вокруг мем-криптовалют, ситуация радикальным образом изменилась в июне 2023 года
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В мае 2023 года мем-криптовалюты вызывали огромный интерес, однако ситуация резко изменилась в июне. Многие из таких виртуальных активов серьезно потеряли в цене, но некоторые токены все еще демонстрируют кратковременный рост. Например, за прошедшие сутки курс Milady Meme Coin (LADYS) вырос на 31,2%, в соответствии с данными на 15:00 по московскому времени 18 июня.

Мем-токен можно было приобрести за цену $0,000000058, а общий объем сделок с ним за сутки составил $30,92 млн. Основная часть операций производилась на бирже Huobi. Стоит отметить, что несмотря на то, что цена LADYS все еще находится на уровне, ниже на 39% по сравнению с месячными значениями, за прошедшую неделю она выросла на 117,2%.

Относительно других мем-криптовалют, пользователи отметили резкий рост цены популярной криптовалюты Turbo (TURBO). За отчетный период ее стоимость выросла на 32,6%, достигнув отметки 0,0002. Рыночная капитализация TURBO составила 13,69 млн, что означает рост на 101,67% за последние 7 дней. Тем не менее, курс все еще находился на 71,5% ниже пика месячной давности. Объем ежедневных торгов с TURBO составил $10,42 млн.

Эксперты рынка также отметили значительный рост стоимости другого известного мем-токена Wojak (WOJAK). Его можно было приобрести по цене $0,00016 при рыночной капитализации в размере $11,36 млн. За последние 24 часа цена WOJAK выросла на 19,44%. Ежедневный объем торгов составил $10,87 млн.

В целом, капитализация всех криптовалют и токенов выросла на 3,78% за сутки, достигнув отметки в $1,07 трлн. Доля биткоина составляла 48%, а эфира - 19,5%.

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