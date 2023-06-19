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Платформа криптовалютных платежей Wyre из Сан-Франциско закрывается спустя 10 лет работы
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Компания Wyre, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, приняла трудное решение о закрытии после десяти лет работы в сфере криптовалютных платежей. Это решение было обусловлено финансовыми проблемами, с которыми столкнулась компания, а также неблагоприятной ситуацией на рынке.

В официальном сообщении на блоге, представители компании отметили, что это решение было принято для защиты интересов ключевых заинтересованных сторон и клиентов. Это говорит об ответственном подходе компании к своим обязательствам перед своими клиентами.

Они также заверили своих клиентов, что будут продолжать защищать их активы. Клиенты, у которых есть активы на платформе Wyre, смогут продолжить вывод этих активов через панель инструментов Wyre до определенной даты, которая была указана как пятница, 14 июля. После этого будет проведен процесс восстановления оставшихся активов.

Помимо этого, было объявлено, что активы компании Wyre, включая ее дочерние компании, выставлены на продажу. Заинтересованные лица, желающие приобрести эти активы, могут обратиться к компании 88 Partners.

Основным фактором, приведшим к финансовым трудностям компании Wyre, стало отмена сделки с компанией Bolt в сентябре 2022 года. Это, в сочетании с дополнительными проблемами, такими как призывы к выводу активов от компаний Juno и MetaMask, создало сложную ситуацию для компании.

Важно отметить, что Wyre не является единственной компанией в криптовалютной сфере, столкнувшейся с финансовыми проблемами и вынужденной закрыться. В последнее время некоторые криптовалютные компании и стартапы столкнулись с финансовыми затруднениями, что свидетельствует о наличии слабой рецессии на рынке.

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Тем не менее, в конце сообщения отмечается, что есть надежда на улучшение ситуации на криптовалютном рынке в будущем. Хотя в настоящее время может наблюдаться некоторая нестабильность, ситуация может измениться в ближайшее время.

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