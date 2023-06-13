Ведущая мировая криптовалютная биржа Binance удаляет спотовые торговые пары, связанные с Binance Coin (BNB), в свете претензий от регулятора SEC

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Ведущая мировая криптовалютная биржа Binance объявила о намерении удалить несколько спотовых торговых пар с платформы. Решение было принято в ответ на претензии, поступившие от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), по отношению к бирже и ее руководству.

Согласно официальному объявлению, процесс удаления торговых пар будет проходить в три этапа и начнется 14 июня. В первой волне будут удалены такие пары, как BIFI/BUSD, DASH/BNB, FIO/BUSD, GAL/BNB, ILV/BNB и KLAY/BNB. Во второй волне будут затронуты LIT/ETH, MC/BNB, MINA/BNB, MLN/BUSD, ONE/ETH и OXT/BUSD. Наконец, третья волна удалит пары PEOPLE/BNB, PEOPLE/ETH, QNT/BNB, WAXP/BNB, XTZ/ETH, ZEC/BNB и ZRX/ETH.

Представители Binance отметили, что это решение является важным для защиты родного токена Binance BNB. Биржа также подчеркнула, что она имеет право конвертировать удаленные торговые пары в другие цифровые активы по своему усмотрению, без предварительного уведомления пользователей.

Несмотря на удаление этих торговых пар, пользователи Binance смогут продолжать торговлю другими доступными виртуальными активами на платформе. Однако данное решение вызвало вопросы и сомнения среди трейдеров и экспертов относительно будущих перспектив Binance Coin (BNB).

Кроме того, Binance также предупредила своих клиентов о прекращении услуг своих торговых ботов для вышеперечисленных торговых пар. Пользователям рекомендуется обновить или отключить свои стратегии, чтобы избежать возможных финансовых потерь.

Аналитики отмечают, что все эти изменения являются результатом проблем, связанных с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В последних обвинениях SEC заявляется, что Binance действует как несанкционированная биржа в Соединенных Штатах.

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Данные претензии со стороны регулятора вызывают серьезные вопросы о будущем Binance и его родного токена BNB. Трейдеры и инвесторы выражают опасения относительно дальнейших регулятивных действий в отношении биржи, а также влияния этого на цену и ликвидность BNB.