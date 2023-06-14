Стоимость Binance Coin (BNB) снижается на фоне прессинга на биржу Binance; инвесторы выводят средства

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-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

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На прошлой неделе стоимость Binance Coin (BNB) снизилась на более чем 25%, вызвав тревогу среди инвесторов и наблюдателей. Причиной этого снижения стало усиление прессинга на ведущую криптовалютную биржу Binance, которая оказала значительное влияние на альткоин BNB.

В ночь на вторник, 13 июня, курс BNB достиг отметки $228, что вызвал обеспокоенность среди многих сторонников медвежьего сценария. Многие эксперты и прогнозисты предсказывают дальнейшее снижение цены BNB до отметки $200 в ближайшие дни.

Зона поддержки для Binance Coin сформировалась в диапазоне от $200 до $210. Однако, если эта зона не сможет удержать цену, потери могут стать существенными для инвесторов.

С начала июня Binance Coin торговался на уровне $315, но за прошедшую неделю его цена обвалилась до $225. Рыночная капитализация BNB также значительно сократилась до $35,948 млрд, отражая тяжелые времена для этого альткоина.

Аналитики выделяют несколько ближайших уровней сопротивления, которые находятся на отметках $240, $250 и $280. Однако, если уровень поддержки в районе $200-220 не сможет удержать снижение цены, возможно, BNB достигнет нового дна на уровне $180.

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Несмотря на текущее снижение, некоторые эксперты указывают на шансы на отскок, так как индекс относительной силы RSI намекает на перепроданность актива. Это может означать, что BNB в ближайшем будущем может испытать коррекцию вверх.