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NataVd За пост начислено вознаграждение
Платформу DeFi Sturdy Finance взломали - 442 ETH ушли в Tornado Cash
В сети появилась информация о том, что DeFi-платформа Sturdy Finance подверглась взлому. Мошенники вывели 442 ETH на ценовых манипуляциях
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DeFi-платформа Sturdy Finance столкнулась с серьезным взломом, в результате которого злоумышленники смогли вывести 442 ETH. Аналитическая компания PeckShield, специализирующаяся на безопасности блокчейна, обнаружила подозрительные манипуляции на платформе и предоставила информацию о случившемся. Чтобы осуществить эту атаку, хакеры не взламывали сам смарт-контракт Sturdy Finance, а вместо этого использовали уязвимость, позволяющую им манипулировать ценами на платформе.

После успешной атаки, злоумышленники перевели похищенные средства на адрес, и часть из них была отправлена в криптомиксер Tornado Cash. По текущему курсу, общая сумма, выведенная мошенниками, составляет около 768 000 долларов.

Команда Sturdy Finance признала факт атаки и приняла решение приостановить всю торговую активность на платформе, чтобы провести расследование. Однако, на данный момент не предоставлены подробности о том, как именно произошел эксплойт и какие методы использовались хакерами для манипуляций с ценами.

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Этот инцидент является еще одним примером того, как хакеры атакуют и эксплуатируют DeFi-платформы. В базе данных De. Fi Rekt также зарегистрированы другие случаи взломов и эксплойтов, которые произошли в этом месяце. Общий ущерб от взломов, эксплойтов, краж и мошенничества оценивается в 76,6 миллиарда долларов, причем значительная часть этой суммы связана с крахом экосистемы Terra/Luna в мае 2022 года.

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