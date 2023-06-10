Аналитики JPMorgan спрогнозировали, что спрос розничных трейдеров на биткоин останется высоким до апреля 2024 года

реклама

Ведущий мировой банк JPMorgan предсказывает, что розничный спрос на биткоин будет оставаться высоким до апреля 2024 года. Аналитики банка утверждают, что ожидания перед очередным халвингом (сокращением вдвое вознаграждения за майнинг) будут стимулировать интерес розничных инвесторов к этой популярной криптовалюте.

Халвинг, который ожидается в апреле 2024 года, будет иметь существенное влияние на биткоин и его цену. В результате этого события, доходы майнеров уменьшатся, что приведет к удвоению стоимости добычи биткоина до примерно $40 тыс. за единицу. Аналитики JPMorgan полагают, что это создаст положительный психологический эффект на рынке и будет стимулировать спрос розничных инвесторов на биткоин.

По мнению аналитиков, исторически себестоимость добычи биткоина служила нижней границей его цены. Прошлые халвинги, произошедшие в 2016 и 2020 годах, сопровождались ростом цены биткоина, что подтверждает связь между себестоимостью добычи и ценой актива. Ожидается, что этот паттерн повторится и на этот раз, поскольку биткоин приближается к своему третьему халвингу.

Однако, несмотря на растущий розничный спрос, институциональные инвесторы проявляют меньший интерес к биткоину. Мошенничество, повышенная волатильность и непредсказуемость регулирования являются факторами, отпугивающими крупные инвестиционные фонды и трейдеров. Опрос, проведенный JPMorgan в феврале, показал, что лишь 8% опрошенных институциональных трейдеров занимаются криптотрейдингом, в то время как 72% заявили, что не собираются торговать криптовалютами.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Несмотря на снижение интереса институциональных инвесторов, аналитики JPMorgan полагают, что розничный спрос на биткоин будет продолжать расти по мере приближения к халвингу. Они указывают на появление новых технологий, таких как NFT (невзаимозаменяемые токены) и токены BRC-20, которые привлекают внимание розничных инвесторов. Однако главной причиной роста спроса являются ожидания положительного эффекта халвинга на цену биткоина.