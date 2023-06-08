Curve Finance расширила свои возможности, добавив поддержку выпуска стейблкоина crvUSD под залог обернутого стейкингового эфира wstETH

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Curve Finance, децентрализованная биржа, известная своим фокусом на стейблкоины, внедрила новую функциональность, которая вызвала большой интерес в сообществе DeFi. Теперь пользователи могут выпускать стейблкоин crvUSD, используя в качестве залога обернутый стейкинговый эфир wstETH.

Обернутый стейкинговый эфир wstETH, представленный активом от Lido, позволяет владельцам Ethereum (ETH) взаимодействовать с различными DeFi-протоколами. Однако этот токен имеет динамический баланс из-за начисления вознаграждений за стейкинг. Некоторые популярные децентрализованные платформы, такие как Uniswap, 1inch и SushiSwap, не поддерживают такой механизм, что может привести к потере части дохода пользователей, перемещающих свои средства в стейкинговый эфир wstETH. Однако Curve Finance успешно решила эту проблему, добавив поддержку wstETH в свою систему.

Эта новая возможность Curve Finance получила 100% поддержку в ходе голосования, при кворуме 84,5%. Таким образом, сообщество ясно выразило свою заинтересованность в этой функциональности.

Использование обернутого стейкингового эфира wstETH в качестве залога для выпуска стейблкоина crvUSD открывает новые перспективы для пользователей. Они могут получать доступ к этому стейблкоину, который имеет стабильную цену, сохраняя при этом возможность получать доход от стейкинга своих средств.

Curve Finance успешно запустила выпуск crvUSD под залог wstETH на основной сети Ethereum 4 мая. Процесс развертывания требовал рестарта из-за обнаруженной ошибки, но разработчики справились с этой задачей.

Весь объем заимствований в crvUSD превысил отметку в $14,5 млн. Пользователи уже взяли кредиты на сумму $4,04 млн и продолжают активно использовать возможность залога wstETH для получения кредитов. Годовая ставка для заемщиков составляет 6,04%, что делает эту возможность привлекательной для тех, кто ищет доступные и надежные источники финансирования.

Команда Curve Finance уверена, что добавление поддержки обернутого стейкингового эфира wstETH будет способствовать развитию и привлечению новых пользователей на их платформу. Это дополнительное улучшение позволит пользователям максимально эффективно использовать свои активы и получать стабильный доход от стейкинга.

Интересно отметить, что первым залоговым активом для выпуска стейблкоина crvUSD на платформе Curve Finance стал sfrxETH от протокола Frax. Это подтверждает стремление команды к разнообразию и предоставлению пользователю выбора при определении активов для залога.

Напомним, что Curve Finance является одной из ведущих децентрализованных бирж на базе Ethereum, специализирующейся на обмене стейблкоинов с минимальными потерями из-за своп-цен. Их продукты и инновации продолжают привлекать внимание в сфере DeFi, и добавление поддержки wstETH является еще одним важным шагом в развитии платформы.

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Стоит отметить, что в связи с появлением новостей о покупке двух вилл в Мельбурне CEO Curve Finance Майклом Егоровым и его женой Анной, платформа привлекла дополнительное внимание и вызвала обсуждения о возможностях, которые предоставляет Curve Finance своим пользователям.