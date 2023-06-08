Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Curve Finance открыла возможность выпуска crvUSD под залог wstETH
Curve Finance расширила свои возможности, добавив поддержку выпуска стейблкоина crvUSD под залог обернутого стейкингового эфира wstETH
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

реклама

Curve Finance, децентрализованная биржа, известная своим фокусом на стейблкоины, внедрила новую функциональность, которая вызвала большой интерес в сообществе DeFi. Теперь пользователи могут выпускать стейблкоин crvUSD, используя в качестве залога обернутый стейкинговый эфир wstETH.

Обернутый стейкинговый эфир wstETH, представленный активом от Lido, позволяет владельцам Ethereum (ETH) взаимодействовать с различными DeFi-протоколами. Однако этот токен имеет динамический баланс из-за начисления вознаграждений за стейкинг. Некоторые популярные децентрализованные платформы, такие как Uniswap, 1inch и SushiSwap, не поддерживают такой механизм, что может привести к потере части дохода пользователей, перемещающих свои средства в стейкинговый эфир wstETH. Однако Curve Finance успешно решила эту проблему, добавив поддержку wstETH в свою систему.

Эта новая возможность Curve Finance получила 100% поддержку в ходе голосования, при кворуме 84,5%. Таким образом, сообщество ясно выразило свою заинтересованность в этой функциональности.

Использование обернутого стейкингового эфира wstETH в качестве залога для выпуска стейблкоина crvUSD открывает новые перспективы для пользователей. Они могут получать доступ к этому стейблкоину, который имеет стабильную цену, сохраняя при этом возможность получать доход от стейкинга своих средств.

Curve Finance успешно запустила выпуск crvUSD под залог wstETH на основной сети Ethereum 4 мая. Процесс развертывания требовал рестарта из-за обнаруженной ошибки, но разработчики справились с этой задачей.

Весь объем заимствований в crvUSD превысил отметку в $14,5 млн. Пользователи уже взяли кредиты на сумму $4,04 млн и продолжают активно использовать возможность залога wstETH для получения кредитов. Годовая ставка для заемщиков составляет 6,04%, что делает эту возможность привлекательной для тех, кто ищет доступные и надежные источники финансирования.

Команда Curve Finance уверена, что добавление поддержки обернутого стейкингового эфира wstETH будет способствовать развитию и привлечению новых пользователей на их платформу. Это дополнительное улучшение позволит пользователям максимально эффективно использовать свои активы и получать стабильный доход от стейкинга.

Интересно отметить, что первым залоговым активом для выпуска стейблкоина crvUSD на платформе Curve Finance стал sfrxETH от протокола Frax. Это подтверждает стремление команды к разнообразию и предоставлению пользователю выбора при определении активов для залога.

Напомним, что Curve Finance является одной из ведущих децентрализованных бирж на базе Ethereum, специализирующейся на обмене стейблкоинов с минимальными потерями из-за своп-цен. Их продукты и инновации продолжают привлекать внимание в сфере DeFi, и добавление поддержки wstETH является еще одним важным шагом в развитии платформы.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
-21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Стоит отметить, что в связи с появлением новостей о покупке двух вилл в Мельбурне CEO Curve Finance Майклом Егоровым и его женой Анной, платформа привлекла дополнительное внимание и вызвала обсуждения о возможностях, которые предоставляет Curve Finance своим пользователям.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости #крипта #крипотовалюта #новость #крипта купить
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Аналитик прогнозирует бычье ралли XRPдо сопротивления на $ 0,8
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Поступают сведения об уничтожении ЗРК Iris-T с помощью «Ланцета» во время отражения наступления ВСУ — фото
29
Der Spiegel: Шольц разрушает экономику Германии, а мигранты и рецессия тянут страну на дно
11
Старший офицер ВСУ: украинская армия получит десятки батарей западных систем ПВО, таких как Patriot
26
ВС РФ захватили оборудование противника, вызвавшее обоснованную тревогу у российских инженеров
5
Intel представила видеокарты Arc Pro A60 и A60M предназначенные для рабочих станций
+
Пригожин поблагодарил российских солдат и заявил, что наступление ВСУ продолжится
2
Пригожин в своём характерном стиле прокомментировал видео Минобороны РФ с уничтожением танков Leopard
60
ChatGPT-4 теперь доступен всем бесплатно, но есть один нюанс
15
Российские силы сумели отбить 8 атак ВСУ на Бахмут, где поразили и французские колёсные танки АMX-10
4
Инсайдеры назвали 72 смартфона Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на базе Android 14
5
На Запорожском направлении зафиксировано уничтожение колонны с танками Leopard
16
Российская авиация потрепала три бригады ВСУ
1
ВСУ начали разведку боем на Мелитопольском направлении
7
Касперский рассказал о шпионе Триангуляция для iPhone, а Apple отрицает слежку за россиянами
+
Пригожин: Это первая волна, контрнаступление ВСУ будет продолжаться
2
По данным NVIDIA, только 18% обладателей видеокарт располагают решениями с уровнем производительности GeForce RTX 3060 и выше
15
Российский спецназ сумел заполучить крошечный беспилотник "Black Hornet" в Новой Таволжанке
2
FSP представила обновлённые ATX 3.0 блоки питания SFX формата Dagger Pro мощностью 750 и 850 Вт
+
ASUS представила видеокарту GeForce RTX 4070 Atlas Shark
+
В этом месяце начнётся промышленное производство смартфонов серии iPhone 15
1

Популярные статьи

Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
11
Индия не позволит Китаю превратить Тайвань во вторую Украину - EAT
25
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
36
Краткое тестирование в игре Planet of Lana
1
Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Windows 10 Professional на первой летней распродаже стоит всего $6.22, а Office 2021 от $13.85
Морпехи США используют тактику ВСУ против армии Китая
7
Humble Choice - лучшая игровая подписка современности
7
Взгляд на Apple Vision Pro через небольшую историю виртуальной реальности
8
Киев требует от Запада еще 50 ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет
5

Сейчас обсуждают

Kira625
00:57
Для того, чтобы получить прибыль нужно эту продукцию ВПК кому-нибудь продать, кому предлагаете продавать? Не, ну если посчитать в статистику ВВП, то и так пойдет, вот только накормить и обогреть свое ...
Шольц призвал страны Запада готовиться к длительной поддержке Украины
Kira625
00:53
Без дешевых российских энергоресурсов ЕС уже остался, давайте теперь санкции против Китая, но вот только когда Китай введет ответные ЕС взвоет. === Между тем торговый дефицит Германии с Китаем достиг ...
Bloomberg: Китай оказывает давление на ЕС из-за ограничений за обход санкций против России
Humanoid99
00:53
> так вали на фишки или пикабу почему вы – такой добрый ?
В Техасе пёс привлек внимание людей к упавшему в водосток товарищу и тем самым спас его
neSaint
00:47
До оленя все было неплохо, но когда появился 2 ой как-то все вернулось на уровень 1 части
Свежий трейлер Alan Wake 2 показывает три минуты геймплея за героиню Сагу Андерсон
Kira625
00:43
А теперь прикиньте степень истерики в ЕС, если ДАМ будет баллотироваться на пост президента.
Fireblocks интегрирует кошелек MetaMask Institutional
Дмитрий Ра
00:37
это в первый и последний раз ... Вперди только перемоги , переможные.
ВСУ начали разведку боем на Мелитопольском направлении
Iphonovec
00:35
так вали на фишки или пикабу
В Техасе пёс привлек внимание людей к упавшему в водосток товарищу и тем самым спас его
Алексей Носков
00:22
Рейден азиат? Ясно-понятно.
Премьера геймплея Mortal Kombat 1
CrtkR
00:20
Пущай все думают что важнее, как говорится - успехов потомкам)
Fireblocks интегрирует кошелек MetaMask Institutional
Алексей Носков
00:17
Лучшая подписка всегда была в сервисе "Хоттаб жив".
Humble Choice - лучшая игровая подписка современности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем