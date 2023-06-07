реклама
Криптокиты, крупные институциональные инвесторы, продолжают активно следить за динамикой криптовалютного рынка, нацеленные на поиск новых возможностей и перспективных активов. Согласно отчетам экспертов, в последнее время несколько альткоинов привлекают особое внимание криптокитов, благодаря своему потенциалу и важным событиям, связанным с ними.
Один из таких альткоинов, на который обращают внимание криптокиты, - Ripple (XRP). В связи с последними судебными процессами, в которых участвует крупнейшая криптовалютная биржа Binance, криптокиты продолжают проявлять уверенность в XRP. Инвесторы, владеющие от 1 до 10 миллионов монет XRP, активно наращивают свои позиции, что свидетельствует о доверии к потенциалу этого актива.
Еще одним интересным альткоином, привлекающим внимание криптокитов, является LidoDAO (LDO). Этот протокол ликвидного стейкинга получил выгоду от растущего интереса к стейкингу Ethereum. Криптокиты начали занимать бычьи позиции по токену LDO, что свидетельствует о вере в перспективы этого проекта.
Также стоит отметить альткоин Optimism (OP), который представляет собой решение масштабирования второго уровня для Ethereum. Стратегические инвесторы-киты проявляют повышенный интерес к этому проекту, их вложения составляют около 150 миллионов долларов. С успешным обновлением сети Optimism и ростом интереса к второму уровню масштабирования Ethereum, OP может стать объектом продолжительного ралли, если киты продолжат активные инвестиции в июне.