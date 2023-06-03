По словам замглавы Минфина, криптовалюта — «это в целом зло», но сейчас во внешнеторговых расчетах требуется гибкость и использование всех возможных некриминальных способов

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В свете растущего интереса к криптовалютам и внедрению технологии блокчейна в различные сферы жизни, включая международную торговлю, в России были сделаны определенные шаги в направлении использования криптовалюты для расчетов в рамках ВЭД (внешнеэкономической деятельности).

Однако, власти объяснили, что национальная криптобиржа, как механизм для обеспечения международного оборота криптовалют, не является эффективным решением. Вместо этого, предлагается экспериментальное право на использование криптовалюты для расчетов в рамках ВЭД.

Суть этой инициативы заключается в том, что участники ВЭД, такие как компании, предприниматели и организации, могут проводить расчеты в криптовалюте при выполнении внешнеэкономических операций. Однако, данная возможность будет реализована в виде эксперимента, чтобы оценить эффективность такой системы.

Если экспериментальная система расчетов в криптовалюте продемонстрирует свою эффективность и преимущества перед традиционными методами расчетов, то возможно ее внедрение в постоянно действующую систему. Это означает, что в будущем участники ВЭД могут иметь возможность использовать криптовалюту для расчетов в более широком масштабе.

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Такое решение имеет потенциал повысить гибкость и ускорить процесс международных расчетов, устранить некоторые преграды и снизить издержки, связанные с традиционными способами расчетов. Однако, необходимо провести дальнейшую работу и анализ результатов эксперимента, чтобы принять окончательное решение о будущем использовании криптовалюты в рамках ВЭД.