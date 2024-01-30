Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью дроне ВСУ

Вечером, 29 января, Минобороны России через свой канал в Telegram информировало о успешном уничтожении дрона Вооруженных сил Украины над территорией Брянской области. По предоставленным данным, дежурные средства противовоздушной обороны предотвратили террористическую атаку, совершенную около 21:50 по московскому времени.

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Этот инцидент стал последним в серии действий ПВО, так как ранее те же средства с успехом уничтожили три снаряда от украинской реактивной системы залпового огня "Ураган" над Белгородской областью. Важно отметить, что оборонные ведомства не сообщают о пострадавших или разрушениях в результате этих инцидентов.

Также в этот же вечер губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил об атаке украинских дронов-камикадзе. В данном случае, по его словам, не было пострадавших, но несколько машин получили повреждения.

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Эта последовательность событий подчеркивает непрекращающуюся напряженность в регионе, а также эффективность действий российских сил ПВО в предотвращении потенциальных угроз.