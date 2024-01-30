Эрдоган заявил, что Турция планирует запустить свою ракету в космос

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, анонсировал страну как участника мировой космической гонки, представив планы по запуску собственной ракеты с астронавтами в ближайшие годы. Этот шаг становится частью более широких усилий Турции в области космической деятельности, подтвержденных предыдущим соглашением с американской компанией Axiom Space о высылке первого турецкого астронавта на МКС.

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В январе текущего года SpaceX успешно осуществила запуск, включая гражданина Турции, военного пилота Альпера Гезеравчи, в составе экипажа, также входили итальянский пилот и астронавт из Швеции. Этот важный этап подчеркивает стремление Турции к развитию своих космических возможностей, представляя новую эру в исследованиях космоса для страны.