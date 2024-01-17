ПВО сбила второй беспилотник над Брянской областью

В результате успешного вмешательства средств противовоздушной обороны во второй раз в кратком временном интервале был сбит беспилотный летательный аппарат, предположительно самолетного типа, над Трубчевским районом Брянской области. Событие официально озвучил губернатор региона, Александр Богомаз, через свой канал в Telegram.

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Подчеркнуто, что инцидент не вызвал никаких пострадавших или материальных ущербов, а оперативные службы незамедлительно прибыли на место происшествия, готовые к эффективному реагированию. Важно отметить, что это уже второй случай успешного сбития беспилотного аппарата в регионе за короткий период времени. Информация о первом инциденте была предоставлена губернатором 16 января текущего года.