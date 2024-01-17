Раскрыты последствия отказа Конгресса США от помощи Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил значительные опасения относительно финансирования для Украины, подчеркнув, что в случае отсутствия одобрения со стороны Конгресса могут возникнуть серьезные трудности. В ходе интервью с телекомпанией CNBC, Блинкен подчеркнул, что вопрос о помощи Украине не сводится к "волшебному горшочку с деньгами", акцентируя внимание на реальных последствиях для обеих сторон. Он высказал обеспокоенность не только за Украину, но и за лидерские позиции США в мировом контексте, подчеркнув их взаимосвязь.

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Блинкен также подчеркнул, что избежание прямого военного конфликта с Россией является приоритетом для Соединенных Штатов. Ранее было объявлено, что поставки оружия на Украину временно прекращены из-за отсутствия бюджетных средств, при этом дальнейшая судьба помощи Киеву теперь зависит от решения, которое примет Конгресс.