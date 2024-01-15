Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Глава Минобороны Украины Умеров отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год
На Украине отказались раскрыть план ВСУ на 2024 год

реклама

На пресс-конференции, проведенной в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, Рустем Умеров, занимающий пост министра обороны Украины, решительно воздержался от разглашения стратегических планов Вооруженных сил Украины на текущий год. Согласно донесениям агентства РИА Новости, Умеров выделил конфиденциальный характер этих планов, подчеркнув, что доступ к такой информации ограничен лишь Киеву и его союзникам.

реклама

В течение того же форума, высказавшись на тему заморозки конфликта с Россией, Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, выразил категорическое несогласие с таким развитием событий, указав на его неприемлемость как для украинского общества, так и для президента и его команды.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В дополнение к этому, в интервью The Economist, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что изоляция Крыма стала главным приоритетом ВСУ в текущем году. Он акцентировал важность этой меры с целью уменьшения числа атак, исходящих с полуострова, и охарактеризовал Крым, а также связанные с ним сражения в Черном море, как "центр тяжести" военного конфликта в 2024 году.

#новости
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
24
EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
11
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
40
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
14
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
2
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе Wildberries
1
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
8
Зафиксирован мощный сигнал из скопления семи галактик
2
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+
Science: Множество древних городов обнаружены в тропических лесах Амазонки
1
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
2
Аналитики фиксируют рост корреляции между золотом и Биткоином и ожидают подорожания ВТС
+
Кастомные карты GeForce RTX 4070 SUPER появились в розничных магазинах по цене до 650 долларов
1
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
1
Лунный модуль Peregrine долетел до Луны, но поставленные задачи выполнить не смог
3

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
147
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
1
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
18
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
43
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
9
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
11
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
9
Как Америка вытесняет Китай из интернета
2
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
6
На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75
2

Сейчас обсуждают

DonCarleone
18:58
Вот хохма будет если хуситы потопят авианосец американской ракетой...
Йемен запустила крылатую ракету по военному кораблю США в Красном море
palkovvodec
18:56
это всё басни из либероидных методичек, вечно у этих навозных мух в их навозной реальности всё растёт кроме собственных мозгов. а по факту у нас рост ввп, а в европе рецессия.
Ермак: Киев сожалеет об отсутствии КНР в переговорах по «формуле мира»
George Mendel
18:55
Может дела обстаят как раз наоборот, на Premium работает все лучше и без рекламы!? 🌞💭
Lenovo представила очень компактный ПК с мощным процессором Intel
Workshop
18:55
С крестными ходами против наводнений и заданиями: "Постройте храм в каждом квартале города"?
В России разрабатывают аналог SimCity с правильными семейными ценностями
palkovvodec
18:54
закалка прошлого даёт о себе знать, всё познаётся в сравнении, все аварии ликвидируют, либероидных паразитов тоже надо добивать
Ермак: Киев сожалеет об отсутствии КНР в переговорах по «формуле мира»
АЕV
18:53
Ну манагерам разработчикам и другому офисному планктону конечно не по здоровится а сантехникам электрикам механикам и иже с ними беспокоиться пока что не стоит
40% рабочих мест по всему миру могут быть затронуты ИИ
Михаил Иванович
18:50
Перед людьми в первую очередь надо искуплять вину, а то убийц помилуют, но вот жертвам и их родственникам от этого совсем не лучше
Бывший мэр Владивостока, осужденный за коррупцию, отправляется на спецоперацию
Александр Олейников
18:50
ну да, давайте пересядем обратно на 2х ядерники тогда. Зачем нам многопоточность
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Михаил Иванович
18:48
Он уже там, и его в розыск объявили
Бывший мэр Владивостока, осужденный за коррупцию, отправляется на спецоперацию
Учи Сипласплас
18:48
Я не понимаю зачем, ассистент полезный был
Производительность GeForce RTX 40 SUPER сравнили с ее предшественниками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем