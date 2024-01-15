На Украине отказались раскрыть план ВСУ на 2024 год

На пресс-конференции, проведенной в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, Рустем Умеров, занимающий пост министра обороны Украины, решительно воздержался от разглашения стратегических планов Вооруженных сил Украины на текущий год. Согласно донесениям агентства РИА Новости, Умеров выделил конфиденциальный характер этих планов, подчеркнув, что доступ к такой информации ограничен лишь Киеву и его союзникам.

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В течение того же форума, высказавшись на тему заморозки конфликта с Россией, Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, выразил категорическое несогласие с таким развитием событий, указав на его неприемлемость как для украинского общества, так и для президента и его команды.

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В дополнение к этому, в интервью The Economist, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что изоляция Крыма стала главным приоритетом ВСУ в текущем году. Он акцентировал важность этой меры с целью уменьшения числа атак, исходящих с полуострова, и охарактеризовал Крым, а также связанные с ним сражения в Черном море, как "центр тяжести" военного конфликта в 2024 году.