На Украине призвали Китай присоединиться к обсуждению «формулы мира»

На пресс-конференции в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, Андрей Ермак, ответственный за офис президента Украины, высказал определенное сожаление относительно неучастия Китая в переговорах, связанных с так называемой "формулой мира". Ермак подчеркнул высокую значимость участия союзников в этом конструктивном диалоге и выразил удивление по поводу отсутствия Китая, активно приглашавшегося Киевом для присоединения к данному обсуждению.

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Глава офиса Зеленского также высказал надежду на будущее включение Китая в эти переговоры, обозначив его стратегическую важность в глобальном контексте. Встреча, связанная с украинской "формулой мира", состоялась 14 января в Давосе, где идеи, представленные президентом Зеленским в начале 2023 года, охватывают полный вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины в соответствии с границами 1991 года, освобождение всех пленных и обеспечение страны ядерной, продовольственной и экологической безопасностью.