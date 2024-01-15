Армия Израиля подвела итог первых ста дней конфликта с ХАМАС

В течение ста дней нарастающего конфликта между Израилем и ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продемонстрировала высокую оперативную активность, доведя число ликвидированных радикалов в секторе Газа до более чем девяти тысяч. В ходе этого периода военные успешно обнаружили и уничтожили двух командиров бригад, 19 командиров батальонов, а также более 50 командиров рот.

реклама

Силы ЦАХАЛ также предприняли эффективные атаки на примерно 30 тысяч объектов инфраструктуры палестинского движения в анклаве. Отметим, что активность распространилась и на юг Ливана, где было задокументировано уничтожение около 170 радикалов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эскалация событий началась 7 октября, когда палестинские радикалы из сектора Газа произвели ракетные атаки на территорию Израиля. В ответ на эти провокации ЦАХАЛ инициировала военную операцию в Газе, знаменуя начало длительного противостояния между сторонами.