Нетаньяху предрек долгую войну против ХАМАС

На заседании правительства Израиля премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что страна решительно намерена продолжать активные военные операции против движения ХАМАС в течение продолжительного периода времени. Эти высказывания были сделаны в контексте утверждения государственного бюджета на 2024 год, где Нетаньяху выделил внимание необходимости дополнительных финансовых средств для обеспечения безопасности страны.

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Премьер-министр подчеркнул, что такой долгосрочный военный курс требует значительных финансовых вливаний, превышающих предварительные прогнозы.

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Ранее, Армия обороны Израиля представила обзор первых ста дней конфликта с ХАМАС, начавшегося после нападения боевиков 7 октября. В ответ на это Тель-Авив начал проводить масштабные контратаки, направленные против объектов палестинского движения в секторе Газа с 10 октября.