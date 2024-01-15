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NataVd
В пригороде Екатеринбурга провели эвакуацию жителей после коммунального ЧП
В российском городе провели эвакуацию жителей после коммунального ЧП

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В пригороде Екатеринбурга, в населенном пункте Заречный, произошло серьезное чрезвычайное происшествие в сфере коммунального хозяйства. События развернулись 13 января, затронув при этом несколько многоквартирных домов и вызвавши беспокойство среди местных жителей. Власти приняли решение организовать эвакуацию населения, предоставив 14 января автобусы для перевозки граждан во временные пункты обогрева.

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Мэр города, Андрей Захарцев, активно вовлечен в управление ситуацией, предоставив информацию о том, где автобусы будут готовы к приему людей и где они будут временно размещены. К вечеру 14 января поступила информация от коммунальных служб о восстановлении теплоснабжения в многоквартирных домах и социальных объектах. Однако, в частном секторе продолжаются трудности с подачей тепла и электроэнергии.

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Этот случай стал еще одним в списке происшествий в жилищно-коммунальном хозяйстве, зафиксированных в различных регионах России в начале текущего года. Учитывая сильные морозы, которые охватили регион, возникшая проблема стала особенно острой. Подобные ситуации не остаются незамеченными на федеральном уровне, и в ряде регионов, включая Подмосковье и Херсонскую область, пришлось обращаться за помощью к президенту Владимиру Путину для эффективного разрешения сложившихся проблем.

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