Названа вызывающая беспокойство у ВМС США российская подлодка

В статье, опубликованной The National Interest, тщательно анализируется вопрос о российских атомных подводных лодках проекта 971 "Щука-Б" (известных в НАТО как Akula), вызывающих настороженность у ВМС США. Отмечается, что первый запуск "Щуки-Б" в 1984 году стал для США неожиданным, поскольку предполагалось, что технологии третьего поколения атомных подлодок в СССР появятся только в середине 1990-х.

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Подробно рассматривается двухкорпусная конструкция с прочным корпусом из легированной стали, обеспечившая лодкам оптимальную плавучесть. Изначальное вооружение включало торпеды и ракеты С-10 "Гранат", затем замененные на ракеты "Калибр". "Щука-Б" успешно справляется с подводными и надводными целями, а также может поражать наземные объекты.

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Улучшенные версии с обозначением Akula-II, построенные по проекту 971У, получили не только увеличенную длину, но и дополнительные модернизации. Эксперты считают, что эти атомные подводные лодки продолжают привлекать внимание и вызывать опасения в ВМС США.