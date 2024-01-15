На Украине откажутся от отсрочки по группам инвалидности в рамках мобилизации

В Украине на данный момент рассматривается вопрос об изменениях в предоставлении отсрочек от призыва для граждан с инвалидностью в рамках мобилизации. Эта информация стала известна благодаря заявлению депутата Верховной Рады, Елены Мошенец. По ее словам, будущие отсрочки будут предоставляться в зависимости от конкретного медицинского диагноза, приведенным в примере является туберкулез, поскольку военные обязанности при таком заболевании могут оказаться сложно выполнимыми.

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Эти изменения предполагается внести в новую редакцию законопроекта по мобилизации, над которым в настоящее время ведется работа, согласно официальной информации из офиса президента Украины. Также стоит отметить, что глава Министерства обороны, Рустем Умеров, подчеркнул, что учтены замечания и предложения депутатов, общественности и других заинтересованных лиц при подготовке новой версии законопроекта.