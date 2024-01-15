ULA кратно нарастит пуски тяжелых ракет

United Launch Alliance (ULA), американская космическая компания, стремится к существенному увеличению активности в сфере космических запусков, внедряя амбициозные планы после успешного старта своего нового носителя Vulcan в январе. Согласно информации от ArsTechnica, в апреле намечен следующий запуск Vulcan, и при благоприятном результате этого мероприятия в течение 2024 года компания планирует провести еще четыре запуска данной ракеты. Важно отметить, что эти шаги становятся частью более обширной стратегии по наращиванию своего воздушно-космического портфеля.

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Текущий год также отмечен последним запуском ракеты Delta IV Heavy и проведением девяти стартов носителя Atlas V. Этот подход к разнообразию своих ракетных систем демонстрирует не только техническую гибкость компании, но и ее стремление предоставить клиентам оптимальные решения для различных потребностей в развертывании космических миссий.

Ожидаемый общий объем запусков для ULA в 2024 году составит 16, что представляет собой внушительное увеличение по сравнению с тремя запусками в предыдущем 2023 году. Инсайдерская информация отмечает, что компания стремится к еще более внушительным результатам в следующем году, с целевым планом в 28 запусков для своих тяжелых ракет Atlas V и Vulcan. Этот рост высокочастотных запусков является не только ответом на растущий спрос на космические услуги, но и индикатором уверенности компании в своих технологиях и возможностях.

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Первый успешный запуск носителя Vulcan, который состоялся 8 апреля, подтвердил не только техническую дееспособность новой ракеты, но и укрепил позиции ULA в конкурентной среде космической индустрии.