Россиянам посоветовали отказаться от валютных кредитов

Экономист и директор по коммуникациям BitRiver, Андрей Лобода, предостерегает граждан России от выбора кредитов в иностранной валюте в связи с исторической тенденцией снижения курса рубля. Лобода подчеркивает, что несмотря на относительно более низкие процентные ставки на кредиты в долларах и евро в среднесрочной перспективе, заемщики сталкиваются с потенциальными рисками, связанными с колебаниями валютного курса.

реклама

Эксперт отмечает, что россияне, вероятно, не полностью откажутся от иностранных валютных кредитов, учитывая привлекательность более низких процентных ставок по сравнению с рублевыми кредитами. Тем не менее, Лобода предупреждает, что в условиях укрепления рубля привлекательность кредитов в иностранной валюте может уменьшиться, и заемщики должны быть готовы к возможным рискам.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эксперт также вспоминает события 2015 года, когда после резкого снижения курса рубля в более чем два раза, многие ипотечные заемщики, взявшие кредиты в иностранной валюте, столкнулись с серьезными трудностями. В ответ на это Центробанк предложил кредитным организациям реструктурирование валютных ипотек по официальному курсу на 1 октября 2014 года.